Weinstadt-Endersbach Silcherschule wird weiter wachsen

Möglichst viel Holt soll verwendet werden

Mancher Stadtrat sorgte sich indes angesichts des ambitionierten Entwurfs um die Finanzen der Stadt. CDU-Stadtrat Markus Dobler etwa findet, dass alles ganz gut aussieht – wären da nicht die Ausgaben. „Es kostet ein Heidengeld“, befürchtet der Beutelsbacher. Markus Plöcker, Geschäftsführer von Schmidtplöcker Architekten, verwies darauf, dass er schon im frühen Stadium der Leistungsplanung die Details einzelner Kostenblöcke im Blick haben könne. Auch stütze sich sein Büro bei der Kostenschätzung stets auf den Baukostenindex, in den nur abgerechnete Projekte einfließen würden. Markus Dobler wollte dann noch wissen, ob es in der erweiterten Silcherschule eine Klimaanlage geben wird – was Plöcker umgehend verneinte. „Grundsätzlich kann man bei uns die Fenster aufmachen.“ Allgemein sei er kein Freund davon, möglichst viel Technik einzubauen – was bei den Stadträten gut ankam.

Auf Lob stieß auch der Plan, möglichst viel Holz zu verwenden. „Das ist die Zukunft“, fand CDU-Stadtrat Friedrich Dippon, der selbst Zimmerermeister ist. GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger gefiel der ressourcenschonende Umgang ebenfalls. Er erinnerte auch daran, dass sich Schulleiterin Henriette Baumann vehement für den vorliegenden Entwurf ausgesprochen habe – unter anderem, weil dieser die Mensa aus dem Altbau herausholt.