Weinstadt-Endersbach Stadt gegen Garagen für E-Autos an der Schorndorfer Straße

Alles fing damit an, dass Markus Hauser mit seiner Firma Garagenhauser 2014 ein ehemaliges Bahngrundstück an der Schorndorfer Straße in Endersbach gekauft hat. „Dieses Grundstück war bahnbetrieblich gewidmet und daher von städtebaulichen Überplanungen bislang ausgenommen.“ Das habe sich allerdings geändert – und darum habe er 2017 einen Bauantrag eingereicht.

Zwei öffentlich zugängliche Ladestationen

Der Stuttgarter Ingenieur will eine Anlage mit rund 15 Garagen für Elektrofahrzeuge errichten, in denen diese aufgeladen werden können. Dazu soll es zwei öffentlich zugängliche Ladestationen geben. Die Garagen sollen dabei bewusst den Anwohnern bereitgestellt werden – und Hausers Angaben zufolge hat eine Umfrage im Wohngebiet ergeben, dass ein hohes Interesse besteht. Die Dächer der Garagen sollen begrünt werden, der Strom soll aus regenerativen Quellen stammen. „Es ist ein brachliegendes Wiesengrundstück“, sagt Hauser. Dass die Stadt dagegen ist, versteht er laut eigenem Bekunden nicht.

Stadt hält dagegen: Radverkehr soll neu geordnet werden

In einem Schreiben vom 9. September wurde Markus Hauser von Stadtplanungsamtsleiter Reinhard Schlegel mitgeteilt, dass die Bebauung auf diesem Grundstück planungsrechtlich nicht möglich sei. Die gesamte Schorndorfer Straße, so Schlegel, solle durch Bäume und anderes Straßenbegleitgrün ökologisch aufgewertet werden. „Ebenso soll in diesem Bereich der Radverkehr neu geordnet und eventuell zur Radschnellwegverbindung ausgebaut werden.“ Auch sieht das Baurechtsamt der Stadt eine Erschließung für Garagen an diesem Ort verkehrstechnisch sehr kritisch.