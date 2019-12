Weinstadt-Endersbach Umstrittener Biergarten: Stadt plant mit wenig Hotelparkplätzen

Auch könnte die Stadt darauf bestehen, dass eine Tiefgarage errichtet wird. Diego Husaini, künftiger Pächter des geplanten Restaurants mit Hotel, hat unserer Zeitung gesagt, dass der Investor sowieso mit einer Tiefgarage plane. Was spricht dagegen, genau das als Bedingung in den Kaufvertrag zu schreiben? Baubürgermeister Thomas Deißler wurde in der Sitzung nicht konkret, er sagte nur, dass die Stadt in den Vertragsverhandlungen alle Möglichkeiten habe. „Das ist ein Paket.“

Ordnungsamt befürchtet großen Prüfaufwand

Die Bürgerinitiative setzte zudem wochenlang auf die Einführung von Anwohnerparkausweisen. Die Idee dahinter ist zunächst bestechend: In den Straßen im Trappeler dürfen nur noch jene parken, die dort wohnen. Das hätte zur Folge, dass die Gäste des künftigen Restaurants mit Außenbewirtschaftung als auch des bestehenden Kanuverleihs woanders ihr Fahrzeug abstellen müssten, wenn sie keinen Strafzettel riskieren wollen. Auf diese Weise würden wohl mehr Leute die reichlich vorhandenen Stellplätze im benachbarten Birkelareal nutzen. Natürlich müsste das Ordnungsamt die Einhaltung der Regel auch regelmäßig kontrollieren. Dessen Leiter Peter Schmid machte den Trappeler-Bewohnern indes wenig Hoffnung auf Anwohnerparkausweise. „Das wird aller Voraussicht nach nicht möglich sein.“

Peter Schmid beruft sich auf die gängigen Vorschriften. Nach seinen Angaben können diese Ausweise eingeführt werden, wenn es an geeigneten Stellflächen in einem gewissen Umkreis mangelt. Nur wird dieser laut Peter Schmid großzügig definiert. „Die zumutbare Entfernung ist ein Kilometer.“ Einberechnet wird dabei auch, wie viele Parkplätze auf privaten Flächen existieren – und hier gebe es im Trappeler genug.

Die einzige Möglichkeit sieht Peter Schmid im Verkehrszeichen Nummer 260 mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Dieses beinhaltet ein Durchfahrtsverbot für alle Fahrzeuge, es sei denn, es handelt sich um Anlieger. Es könnte im Trappeler aufgestellt werden, allerdings nicht vor der Brücke, sondern erst bei den Eingängen von der Birkelstraße in die Remsstraße sowie in die Beinsteiner Straße. Nur muss dieses Verbot auch kontrolliert werden – und hier sagt Schmid einen großen Prüfungsaufwand voraus.

Wie wird herausgefunden, welcher Autofahrer wirklich Anlieger ist?

Die Kontrollen sind natürlich auch schwerer als bei Anwohnerparkausweisen. Wenn ein Autofahrer in der Remsstraße parkt und dann behauptet, eine Familie im Trappeler zu besuchen, ist es aufwendig, das Gegenteil zu beweisen – schließlich müsste der Person dann gefolgt werden, um zu sehen, ob sie die Wahrheit gesagt hat.

Was verkehrsrechtlich passiert und wie viele Parkplätze der Investor des geplanten Restaurants mit Hotelbetrieb letztlich errichten muss, ist noch alles offen. Baubürgermeister Thomas Deißler warb noch mal für die Bürgerinformation der Stadt Weinstadt am Dienstag, 17. Dezember, bei der er von 16 Uhr an auf der Trappeler-Linse über das Projekt informieren will. Danach sollen von 17 Uhr an im Beutelsbacher Stiftskeller (Stiftstraße 32) Fragen der Bürger beantwortet werden.