Weinstadt-Endersbach Warmes Wasser fließt wieder: 500 Haushalte waren betroffen

Weinstadt-Endersbach.

Das warme Wasser in Benzach und Endersbach-Mitte fließt wieder. Rund 500 Haushalte waren aufgrund einer Unterbrechung der Wärmeversorgung am Donnerstag von 7 bis 17 Uhr ohne warmes Wasser. Thomas Meier, Betriebsleiter und Geschäftsführer der Stadtwerke Weinstadt, sagte am Donnerstagabend, dass die Bauarbeiten zu seiner Zufriedenheit verlaufen seien. "Die Umsetzung der Maßnahme heute ging schneller als geplant über die Bühne."