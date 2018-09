Weinstadt-Endersbach Wind schleudert Container auf Firmendach

Weinstadt-Endersbach. Das Unwetter hat am Sonntag zwei tonnenschwere Container auf ein Firmendach geschleudert. Zwei weitere Container liegen im Garten der Sila Kunststoffverarbeitung GmbH in Endersbach. Geschäftsführerin Sandra Simmerlein beklagt erhebliche Schäden. Der Betrieb steht erstmal still und das Flachdach ist jetzt undicht.