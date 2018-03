Weinstadt.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch von 15.49 Uhr an in Endersbach der Strom ausgefallen. „Betroffen waren neun Umspannstationen“, teilte Dagmar Jordan von der Pressestelle des Energiekonzerns EnBW auf Nachfrage mit. In Beutelsbach, Strümpfelbach und Endersbach ist bereits am Sonntagvormittag teilweise der Strom ausgefallen.