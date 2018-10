Weinstadt Erst Wirt bedroht, dann Automat aufgebrochen

Weinstadt.

Ein Gastwirt aus Großheppach zeigte am Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr den Aufbruch eines Automaten an. Zwischen 00.30 Uhr und 1 Uhr wäre er laut Polizeibericht von zwei unbekannten Männern bedroht und zum Verlassen seiner Bar in der Heinkelstraße aufgefordert worden. Er folgte der Anweisung und verließ das Lokal. Der Geschädigte versuchte dann vergeblich, Autofahrer anzuhalten, um Hilfe zu erhalten.