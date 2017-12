Weinstadt Erster Adventsmarkt in Endersbach

Weinstadt.

Eine Premiere hat am Wochenende der Adventsmarkt in Endersbach gefeiert. Nachdem es in den vergangenen Jahren keinen Weihnachtsmarkt mehr gegeben hatte, haben in diesem Jahr zwei ortsansässige Geschäftsleute die Sache in die Hand genommen: der Inhaber des Remstalmarktes Mack, Rocco Capurso, und der Inhaber von Mode am Markt, Christian Hartmann.