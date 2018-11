Weinstadt Falsche Polizisten erbeuten 30.000 Euro

Weinstadt.

Eine ältere Frau aus Beutelsbach wurde in der letzten Woche Opfer von falschen Polizisten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Opfer wurde bereits am 31. Oktober telefonisch von einem falschen Polizisten kontaktiert. Beim Telefonat wurde der älteren Frau vorgegaukelt, dass bei festgenommenen Einbrechern auf einer Notiz ihre Adresse aufgefunden wurde und nun damit zu rechnen ist, dass bei ihr zu Hause bald eingebrochen wird.