Weinstadt Fehlt in Strümpfelbach ein Blitzer?

Weinstadt-Strümpfelbach.

Sie haben das Gefühl, von Oberbürgermeister Michael Scharmann nicht ernst genommen zu werden: Jennifer Bitter und ihr Lebensgefährte Frank Löffler wohnen seit sechs Jahren in der Hindenburgstraße, also direkt an der Strümpfelbacher Ortsdurchfahrt. Ausführlich haben sie immer wieder auf Missstände hingewiesen: So wird in der Tempo-30-Zone nach ihrer Beobachtung vor allem in der Früh und abends im Berufsverkehr oft zu schnell gefahren. Im Nachbarort Waiblingen gibt es an solchen Stellen stationäre Blitzer, mit denen die Stadt dicke Gewinne macht. Warum ist das eigentlich in Weinstadt nicht möglich?