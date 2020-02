Weinstadt Firma Köppel: Dauerstreit mit der Stadt

Köppel hat das Firmengrundstück in der Werkstraße vor einigen Jahren dem Inhaber des türkischen Hochzeitsdienstleisters Mavi abgekauft. Dieser verließ einst das Birkelareal und wollte eigentlich mit seiner Firma auf das Grundstück in der Werkstraße umziehen – doch das war der Weinstädter Verwaltung damals nicht recht. Die Stadt hatte laut Köppel ein Vorkaufsrecht für das Grundstück, nahm es aber nach seiner Darstellung nicht wahr. Der Unternehmer will zudem erfahren haben, dass Weinstadt eigentlich eine andere Firma dazu bewegen wollte, auf das letztlich von ihm gekaufte Grundstück in der Werkstraße umzuziehen – nämlich eine Abbruchfirma aus dem Birkelareal. Hintergrund sei gewesen, auf diese Weise das Birkelareal aufzuwerten. Die Botschaft, die bei dieser Aussage mitschwingt, ist klar: Köppel wirft der Stadt vor, seinen Betrieb in der Werkstraße nie gewollt zu haben.