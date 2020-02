Weinstadt Fünf Monate Baustelle in Endersbach

Ein genauer Bauablaufplan liegt nach Niederbergers Angaben noch nicht vor. Klar ist allerdings schon jetzt, dass eine komplette Sperrung in Abschnitten erforderlich ist. Dafür sollen in Abstimmung mit den Leitungsträgern sinnvolle Abschnitte gebildet werden. „Nach Baufortschritt können die Anwohner zu ihren Grundstücken weiterhin fahren, jedoch wird dies zu bestimmten Zeiten für ein paar Wochen nicht möglich sein“, betont Niederberger: Heißt: In diesen Zeiten müssen die Anwohner außerhalb ihrer Grundstücke parken.

Im Abschnitt von der Beutelsbacher Straße bis zur Goethestraße sind laut Niederberger sechs Gebäude von der Baustelle betroffen. In diesem Abschnitt sind alle Leitungsträger beteiligt. Im Bereich der Goethestraße bis zur Pestalozzistraße sind weitere vier Gebäude mit Zufahrten betroffen. „Hier ist die Bauzeit jedoch zügiger, da dort nur die Stadtwerke der Stadt Weinstadt Leitungen verlegen.“ In der Pestalozzistraße verlegen die Stadtwerke nur noch die Fernwärmeleitung, weshalb es hier nach Niederbergers Angaben nur in Abschnitten zu Beeinträchtigungen kommen soll.

Stadtwerke wollen neue Kunden für Fernwärme-Netz bekommen

Die Anwohner sind laut dem Weinstädter Pressesprecher informiert, dass die Stadtwerke Weinstadt in der Justinus-Kerner-Straße die Fernwärmeleitung verlegen möchten. Gleichzeitig will der Eigenbetrieb der Stadt dort die Anwohner als neue Kunden gewinnen. „Die Akquise hierfür wird mit Anschreiben an die Eigentümer zurzeit betrieben“, betont Niederberger. Sobald eine Firma für die Baumaßnahme feststeht, soll in einem Termin vor Ort über den Ablauf informiert werden. „Dies hat sich bei den vergangenen Maßnahmen bewährt.“