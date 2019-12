Weinstadt Gasthaus Krone in Beutelsbach schließt

Zwei Jahre später kam dann Küchenchef Joachim Kiock ins Haus, zunächst als Angestellter, seit 2017 als selbstständiger Pächter. Seine Entscheidung, den Pachtvertrag nicht mehr zu erneuern, sondern zum 31. Dezember auslaufen zu lassen, brachte nun den Stein ins Rollen.

Unter Opfern aufgebaut

„Die Krone beziehungsweise das Krönchen ist das Lebenswerk meiner Eltern“, erzählt Staudenmayer. „Sie haben den Betrieb mit großem persönlichem Engagement und unter Opfern aufgebaut, ihnen ist der hervorragende Ruf zu verdanken, den der Betrieb genießt.

Joachim Kiock kommt das Verdienst zu, dass er als Küchenchef daran nahtlos angeknüpft und die schwäbisch-französische Lebensart, für die das Haus steht, kreativ weiterentwickelt hat.“

Aber alles habe seine Zeit, so Staudenmayer, und deshalb habe man beschlossen, das Restaurant nicht neu zu verpachten. Die Zusammenarbeit mit Kiock sei stets hervorragend verlaufen; man habe sich hervorragend verstanden, an einem Strang gezogen und sich gegenseitig unterstützt. Und bevor man sich auf das unsichere Abenteuer einlasse, das Restaurant neu zu verpachten und womöglich hinnehmen zu müssen, dass sich dessen Charakter dadurch verändere, bleibe es geschlossen.

„Fortschritt heißt Veränderung“, so Staudenmayer, und natürlich sei der Entschluss nicht leichtgefallen, die ganze Familie hänge mit Herzblut an der Krone, und im Laufe der Jahrzehnte habe man zu vielen treuen Gästen selbstverständlich auch persönliche Beziehungen aufgebaut. Bei so manchen sei die Krone ein Markstein im Lebensweg: Taufe, Konfirmation, das erste Rendezvous, Hochzeit … aber man müsse zur rechten Zeit aufhören – nämlich dann, wenn man noch oben sei.

Ein schwerer Entschluss

Was mit den Räumlichkeiten geschehen werde? Man werde sich Zeit lassen, Pläne entwickeln und reifen lassen. „Und die Gäste des Krönchens werden sicherlich auch in Zukunft nicht verhungern müssen.“ Auch durch mehrmaliges Nachfragen lässt sie sich lediglich entlocken, dass man eine Lösung finden werde, die zum Weinstadt-Hotel passen werde.

Für Joachim Kiock endet seine Tätigkeit im „Krönchen“ zum Jahreswechsel. Von seinen Gästen wird er sich mit einem Silvestermenü verabschieden. Der Entschluss, den Pachtvertrag auslaufen zu lassen, sei ihm sehr schwergefallen, gesteht er. Aber er musste die Notbremse ziehen, als er bemerkte, wie sehr ihm seine Arbeit als Wirt und Küchenchef an die Substanz gegangen sei. Es sei ja nicht mit der Arbeit für und am Gast getan: In einem Restaurant mit 110 Plätzen im Haus und 60 im Garten sei der Chef an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr gefragt.

Neben der eigentlichen Arbeit müsse die Verwaltung und Dokumentation erledigt, dazu die Mitarbeit von vier Küchen- und vier Servicekräften organisiert werden. „Und leider“, bedauert er, „sind die Arbeitsplätze in der Gastronomie nicht die begehrtesten. Es ist mittlerweile eine Kunst für sich, gerade in unserer Branche zuverlässige Mitarbeiter zu gewinnen, die dann auch längerfristig dabeibleiben.“

Zu schaffen sei dies letztendlich nur, „wenn die ganze Familie zusammensteht und immer einspringt, wenn Not am Mann ist“, sagt auch Stéphanie Staudenmayer.

Umso wichtiger sei es, die bestehenden Gastronomiebetriebe und deren Bemühen um eine erstklassige Küche dadurch zu unterstützen, dass man deren Angebot auch annehme.