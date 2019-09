Weinstadt-Großheppach "Fest der 100 Weine" auf den Mühlwiesen

„Wir waren anfangs etwas in Sorge, ob das mit der Organisation genauso gut klappen wird wie in den Jahren zuvor, da das Fest in diesem Jahr zum ersten Mal auf diesem Gelände stattfindet“, berichtete Jochen Mayer am Samstagabend, als bereits zahlreiche Gäste auf dem Festgelände erschienen waren. „Da mussten wir uns natürlich erst einmal umorientieren. Zum Glück hat aber alles bestens funktioniert.“ Neu war in diesem Jahr nicht nur die Location des Festes, sondern auch die Dauer. In den Jahren zuvor waren die Festtage jeweils nur Samstag und Sonntag, in diesem Jahr kam noch der Freitag hinzu. „Da wir das Gelände der Stadt nutzen, hat die Stadt den Wunsch geäußert, dass das Fest bereits am Freitag beginnt“, sagte Mayer. „Freitagabend war dann zwar nicht ganz so viel los, wir konnten die Zeit aber gut nutzen, um alle Abläufe zu proben und gegebenenfalls für die nächsten Tage zu verbessern.“

Aufwendige Gerichte statt nur eine Rote Wurst vom Grill

Neben der großen Auswahl an Weinen überzeugte das Fest auch in diesem Jahr wieder mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Dafür zuständig waren das Gasthaus „Zum Türmle“ aus Gundelsbach, das „Wirtschäftle zur Rose“ und der „Weinkeller Schäfergässle“ aus Großheppach. Von Fleischküchle und Maultaschen bis hin zum Sauerbraten mit Semmelknödel war für jeden Geschmack etwas dabei. „Das ist es auch, was uns von anderen Festen unterscheidet: Wir bieten unseren Gästen nicht nur, wie sonst üblich, Rote Würste oder Ähnliches an, sondern verwöhnen sie mit zum Teil aufwendigen Gerichten“, sagte Mayer. „Ich denke, gerade das schätzen unsere Gäste.“

Gäste wollen viele Informationen zu den Weinen

Bemerkenswert sei zudem, dass die erschienenen Gäste wirkliche Wein-Kenner und Wein-Interessierte sind, die hochwertige Weine zu schätzen wissen und immer viele Informationen zu den angebotenen Weinen wollen. „Darum geht es hier ja auch. Wir wollen, dass man über die vielen verschiedenen Weine spricht, und geben den Gästen gerne Auskunft über unsere Weine“, sagte Mayer. „Deswegen achten wir auch immer darauf, dass vor unserer 20 Meter langen Weintheke ausreichend Platz ist und sich niemand im Weg steht, so dass man ohne Probleme mit den Gästen ins Gespräch kommen kann.“ Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte in diesem Jahr, laut Mayer, der 2018er Jahrgang, dessen Geschmack den meisten so noch nicht bekannt war. Doch auch der neue Jahrgang soll bereits von großem Interesse gewesen sein.