Weinstadt-Großheppach Mini-Gartenschau vor der eigenen Haustür

Der Garten ist mit keinem anderen in der Nachbarschaft zu verwechseln. Das verhindern schon die gepunkteten und gestrichelten Remsis. Einige von ihnen sind sogar mit Aufschriften wie „We love Großheppach“, „Grill den Henssler“ oder „Remstal-Gartenschau 2019“ versehen. An der Vielfalt der Dekoration ist die Liebe zum Detail zu sehen. „Das macht mir unheimlich viel Spaß“, sagt Heidi Thienst, „selbst im Urlaub an der Nordsee habe ich Remsis gemalt.“ Inzwischen hat sie mehr als 50 Remsis gestaltet und viele davon verschenkt. „Toi, toi, toi, es hat noch niemand etwas kaputt gemacht“, sagt die 46-Jährige. Aber für alle Fälle hat sie die Bienen fotografiert.

Über acht Knöpfe kann Musik abgespielt werden

Passend zum Motto steht mittig ein sogenanntes Bienenkarussell: An ihm hängen vier Remsis, die sich mit dem Wind um die eigene Achse drehen. Direkt darunter steht eine Gießkanne: Sie wird in der Dämmerung beleuchtet. „Mein Freund steuert das alles übers Handy“, sagt Heidi Thienst.

Die Technische Zeichnerin wird bei der Gartenarbeit von ihrem Freund Torsten Tannert (45) und ihrer Tochter Ida (11) unterstützt. Das Besondere in dem Garten ist, dass es neben der ganzen Dekoration auch Musik gibt. Über acht verschiedene Knöpfe können vorbeilaufende Passanten Lieder abspielen. Fünf davon sind Kinderlieder: „Auf der schwäb’schen Eisenbahne“, „Guck mal diese Biene da“, das „Fliegerlied“ und „Sum-Sum-Sum“ sowie das Lied des Schneemannes Olaf aus dem Film Eiskönigin. Daneben gibt es das Gartenschau-Lied, „Mein Schwabenland“ und ein Lied über Weinstadt und die ganzen Ortschaften.