Weinstadt-Großheppach Steillage: Diese Acts treten beim Popfestival auf

Wer tritt wann auf?

Einlass aufs Gelände ist am Freitag und am Samstag von 14 Uhr an, die Konzerte beginnen um 16 Uhr – und das Ende ist für 23 Uhr vorgesehen.

Den Auftakt macht am Freitag, 9. August, von 16 Uhr an Yunus mit deutschen Texten und Musik, die sich laut Ankündigung zwischen Hip-Hop, der Hamburger Schule und Jazz bewegt.

Die Band Kind Kaputt spielt von 17.15 Uhr an. Sie hat sich auf deutschsprachigen Post-Hardcore spezialisiert.

Fullax (bedeutet auf Nordhessisch „Faulenzer“) treten an diesem Freitag von 18.30 Uhr an auf. Die Band besteht aus Julian Giese und Jonas Hoppe, die aus dem Umland von Kassel stammen und seit 2012 zusammenarbeiten. Ihre Texte erzählen laut den Festivalmachern von Freundschaft, Liebe und Gelassenheit.

Lotte zeigt von 19.45 Uhr an auf der Bühne ihr Können. Die Sängerin aus Ravensburg hat bereits zwei nahezu ausverkaufte Tourneen und mehr als 80 gespielte Festivals absolviert.

Der Abend endet mit dem Auftritt von Michael Schulte, der um 21 Uhr loslegt. Sein Song „You let me walk alone” für den Eurovision Song Contest (ESC) hat es auf mehr als 4,5 Millionen Youtube-Aufrufe gebracht.

Mit Indieboy beginnt der zweite Festivaltag am Samstag, 10. August, um 16 Uhr. Die dreiköpfige Band kann auf mehr als fünf Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.

Marspol treten von 17.30 Uhr an auf. Auf der Festival-Internetseite heißt es über die Band: „Wer Bock hat auf eine Mischung aus 80’s-Sound und Deutschpop, der gänzlich ohne textliche Plattitüden auskommt, ist bei Marspol bestens aufgehoben.“

Die Mannheimer Postwave-Band Fibel spielt samstags von 19 Uhr an.

Zu guter Letzt kommen Ok Kid auf die Bühne, sie legen um 20.50 Uhr los. Mit ihrem 2018 erschienenen Album „Sensation“ gelang der Band laut den Festivalmachern ein klares politisches Statement und ein hemmungsloses Bekenntnis zum Pop.

Besucher werden nach ihrer Meinung gefragt

Viele Ehrenamtliche werden an den Konzerttagen im Einsatz sein und die Besucher nach ihrer Meinung fragen. Sollte es gut ankommen, dann überlegt die Stadt, das Ganze regelmäßig zu veranstalten. Auch sollen dann Verbesserungsvorschläge eingearbeitet werden, wie Jochen Beglau betont. „Wir machen ja die Kultur für die Menschen.“