Weinstadt-Großheppach Vollsperrung der Remsbrücke

Weinstadt-Großheppach.

Die Remsbrücke aus dem Jahr 1971 muss saniert werden. Der Weinstädter Gemeinderat hat den Auftrag zur Sanierung an die Firma Lukas Gläser GmbH aus Aspach vergeben. Die Bauarbeiten sollen bis zum 10. Juli abgeschlossen sein. Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 500 000 Euro erfordert eine Vollsperrung der Brücke – und die soll von Montag, 23. März, an erfolgen.