Weinstadt Haben in Weinstadt besonders viele Corona?

Vergleich mit Backnang, Schorndorf und Waiblingen

Auf der Homepage des Landratsamts stand am vergangenen Freitag, dass sich Stand 24. April um 13.15 Uhr insgesamt 114 Menschen in Weinstadt mit Corona infiziert haben. In Schorndorf waren es zu diesem Zeitpunkt 134 Infizierte, in Waiblingen 161, in Backnang 114. In all diesen drei Städten wohnen wesentlich mehr Menschen als in Weinstadt mit seinen 26 902 Einwohnern. In Waiblingen leben 56 671 Menschen, in Schorndorf 40 532 und in Backnang 37 596. Wer diese Zahlen betrachtet, dem ist klar, dass Weinstadt bei diesem Vergleich im Rems-Murr-Kreis in Bezug auf seine Einwohnerzahl überproportional viele Infizierte hat. Wenn allein die absoluten Zahlen betrachtet werden, also ohne Rücksicht auf die Einwohnerzahl, dann liegt Waiblingen an der Spitze. Solch ein Vergleich ist aber nicht fair. Stand 28. April um 13.30 Uhr waren in Weinstadt laut Landratsamt 117 Personen infiziert (drei mehr als am 24. April), in Backnang 116 (zwei mehr als am 24. April), in Schorndorf 143 (neun mehr als am 24. April) und in Waiblingen 174 (13 mehr als am 24. April).

Holger Niederberger, Sprecher der Stadt Weinstadt, weist auf Nachfrage unserer Zeitung darauf hin, dass die besagte Grafik des Landratsamts nur die amtlich bekannte Anzahl der positiv auf Corona getesteten Menschen darstellt. „Da die Laborkapazitäten derzeit begrenzt sind, wird kreisweit nur eingeschränkt getestet, also nur begründete Verdachtsfälle und deren enge Kontaktpersonen.“ Seit einiger Zeit werde jetzt vermehrt in Alten- und Pflegeheimen getestet. „Die amtlich bekannten Corona-Fälle haben daher nur eine begrenzte Aussagekraft. Die Situation wie auch die Fallzahlen sind dabei sehr dynamisch“, betont Niederberger.