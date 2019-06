Weinstadt Halde V: Hayler reicht Klage gegen die Stadt ein

Kritik der Anwältin: Verschattung und Lärmschutz fehlerhaft bewertet

Inhaltlich ist in Haylers Antrag von Ermittlungs- und Bewertungsfehlern der Stadt in Bezug auf die Verschattungs- und die Lärmschutzsituation die Rede. So schreibt die von dem Unternehmer beauftragte Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler, dass ausreichendes Sonnenlicht eine existenzielle Voraussetzung für den Betrieb sei. Die Auswirkung des Schattens durch die geplanten Wohngebäude auf Simon Haylers Gewächshäuser hätte laut Anwältin Verena Rösner von der Stadt näher untersucht werden müssen. Noch gravierender erscheint der Juristin die Einschätzung der Lärmlage. Sie hält den Mangel für so beachtlich, dass er aus ihrer Sicht die Nichtigkeit des gesamten Bebauungsplans zur Folge hat.

So heißt es im Normenkontrollantrag, dass die schalltechnischen Untersuchungen erkennbar von falschen tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zur Betriebstätigkeit auf dem Gärtnereigelände ausgegangen seien. „Die im Bebauungsplan Halde V geplante Wohnbebauung muss auf den bestandsgeschützten Betrieb des Antragstellers Rücksicht nehmen. Nach allem hat die Antragstellerin erkennbar den Betrieb des Antragstellers und die von diesem ausgehenden Emissionen fehlerhaft untersucht und zu seinen Lasten fehlerhaft bewertet sowie nicht sach- und interessengerecht abgewogen“, heißt in dem Schreiben.

Hayler lehnt Verlegung der Aus- und Einfahrt der Gärtnerei ab

Hayler hat die Kurz und Fischer GmbH aus Winnenden beauftragt, die Untersuchung des von der Stadt beauftragten Büros zu überprüfen. Das kam zu dem Schluss, dass an mindestens fünf Baufenstern zwingend eine Riegelbebauung über drei Geschosse mit nach Osten orientierten Aufenthaltsräumen festgesetzt werden müsste. Eine Verlegung der Aus- und Einfahrt der Gärtnerei, wie sie die Stadt aus Lärmschutzgründen anstrebt, lehnt Hayler ab. Seine Anwältin verweist darauf, dass dies aus baulichen Gründen nicht möglich sei.

Mit Blick auf das weitere Verfahren hat unsere Zeitung auch mit Manfred Frank, dem Stellvertreter des Pressesprechers am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, gesprochen. Fakt ist, dass Weinstadt nicht zwingend unterliegt, wenn es die vom Gericht gesetzte Frist am 31. Juli nicht halten kann. Anders als im Zivilrecht gibt es ein Versäumnisurteil im Verwaltungsrecht nicht. Heißt: Wer eine Frist verstreichen lässt, hat nicht gleich verloren. Es ist möglich, die Frist verlängern zu lassen. Ein Normenkontrollverfahren kann laut Manfred Frank, der selbst Richter ist, nur ein halbes Jahr dauern, aber sich auch auf zwei Jahre ausdehnen. Üblich sei es, dass beide Parteien mehrmals Erwiderungen auf den vorherigen Antrag der Gegenseite verfassen. Geht’s in die nächste Instanz, zum Bundesverwaltungsgericht, kann solch eine Auseinandersetzung insgesamt sogar vier Jahre brauchen, ehe ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

Während des Verfahrens ist es nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers mitnichten so, dass automatisch ein Baustopp erfolgt. Die Hürden dafür sind vielmehr hoch. Der nötige Hebel dafür ist Paragraf 47, Absatz sechs, der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO): „Das Gericht kann auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend geboten ist.“

Wer einen Baustopp per Eilantrag durchsetzen will, hat höhere Kosten

Dabei handelt es sich dann um eine Art Eilantrag, der die Bagger zum Stillstand bringen kann. Wer diese Karte im Rechtsstreit spielt, muss freilich mit einem zusätzlichen Prozessrisiko rechnen – und das bedeutet laut Manfred Frank vor allem eines: Es wird teurer.