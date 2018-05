Weinstadt Halde V: Haylers wollen Stadt verklagen

Mit Rücksicht auf die Nachtruhe der künftigen Bewohner der Halde V will die Stadt Weinstadt, dass die Firma Begonien Hayler ihren Lieferverkehr künftig über die Rommelshauser Straße abwickelt und nicht mehr wie bisher über die Straße „Metzgeräcker“. Denn diese Route grenzt künftig direkt an die Wohnbebauung – und da darf aus Lärmschutzgründen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr kein Lastwagen Blumen ein- oder ausladen. Die Haylers müssten dann ihren bisherigen Innenhof mit den Laderampen verlagern – und das kostet natürlich Geld.

Die Summe, um die es hier geht, ist nach Angaben von Simon und Katrin Hayler viel zu hoch. Sie müssten dafür nach eigenen Angaben ein erst 2010 errichtetes Gewächshaus abreißen, danach die Anlieferzone einhausen und könnten dann trotzdem keine Rampe für die Lastwagen ihrer Kunden einbauen, weil darunter ein Tank mit 100 000 Litern Heizöl liegt. Das Paar fragt sich, warum die Stadt nicht auf eigene Kosten eine Lärmschutzwand errichtet – immerhin verdient sie durch den Verkauf des erschlossenen Baulands auch Millionen. Darum haben sich die Haylers nun auch entschlossen, ihre Auseinandersetzung öffentlich zu machen. Und nicht nur das: Sie haben den Glauben an eine gütliche Einigung verloren – und wollen vor Gericht ziehen. „Der, der zuerst da war, auf den muss Rücksicht genommen werden.“



Sind Lärmschutzwände nötig? Zwei unterschiedliche Meinungen

In einem achtseitigen Schreiben hat Rechtsanwältin Verena Rösner von der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler Stellung genommen zum Bebauungsplanentwurf und den Antrag gestellt, dass die Stadt diesen nicht weiter verfolgt. Sie begründete dies mit der aus ihrer Sicht „unzureichenden Einstellung von Belangen des Gärtnereibetriebs in der bisherigen Planung“ und der Überplanung eines Hayler-Grundstücks am Rande des neuen Wohngebiets, das von der Stadt als Grünfläche im neuen Bebauungsplan ausgewiesen wurde – mit der Folge, dass der Wert sinkt, weil es zum Beispiel nicht mehr landwirtschaftlich verpachtet werden kann. „Diese Benachteiligung ist sachlich nicht zu rechtfertigen“, heißt es im Schreiben der Anwältin.

Beigefügt ist dem Ganzen eine schalltechnische Beratung der Kurz und Fischer GmbH aus Winnenden. Die Ingenieure kommen zu dem Schluss, dass die Schallimmissionsprognose, die von der Stadt Weinstadt in Auftrag gegeben wurde, unzureichend ist. Darin steht nämlich, dass die Belastung durch nächtlichen Lieferverkehr gar nicht so groß sei – was für die Stadt ein erfreuliches Ergebnis war, weil sie so nicht gezwungen war, teure Lärmschutzwände und -wälle einzuplanen. Genau das fordern nun aber die Ingenieure aus Winnenden.

Der Ärger hat sich hochgeschaukelt

Der Ärger der Haylers über die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr hochgeschaukelt. Namentlich kritisieren sie vor allem Baubürgermeister Thomas Deißler und dessen Amtsführung. Sie haben laut eigenen Angaben viel versucht, um ihren jetzigen Betrieb in den Metzgeräckern zu verlagern oder auch den Hof mit der Anlieferung an einer anderen Stelle zu errichten, aber jedes Mal seien ihnen Steine in den Weg gelegt worden. Und dann stieß ihnen noch Deißlers Stil sauer auf, etwa in einem Schreiben des Baubürgermeisters vom 23. November 2017, in dem es heißt: „Dies alles wollen Sie im Vorfeld mit der Veräußerung des ich sage mal Schikanierzwickels verknüpfen“. Als sie ihr Grundstück an der Liedhornstraße, wo sich einst die alte Gärtnerei befand, an einen privaten Bauträger und nicht an die ebenfalls mitbietende Stadt Weinstadt verkauften, hatten sie das Gefühl, dass sie beim Bebauungsplan lauter Auflagen erhielten, die den Gewinn schmälerten (zum Beispiel eine Ringstraße für die Müllabfuhr, die natürlich mehr Fläche verbraucht). Wenn die Haylers nun sehen, dass bei der Halde V all diese Auflagen nicht gelten und das Gebiet so deutlich mehr Wohneinheiten haben kann (was natürlich den Gewinn steigert), haben sie den Eindruck, dass die Stadt mit zweierlei Maß misst, wenn sie davon einen Vorteil hat.

Dies zeigt sich für das Ehepaar auch bei der Weinstädter Baulandpolitik. Ein einziges Grundstück hat die Stadt für ihr neues Wohngebiet Halde V nicht bekommen – nämlich das von Simon Hayler. 175 Euro pro Quadratmeter hat Weinstadt dem Geschäftsführer von Begonien Hayler dafür geboten, genauso viel wie allen anderen Eigentümern. Die Summe hat der Gemeinderat festgelegt, alles auf Basis seines 2013 beschlossenen Baulandmodells. Hayler empfindet das Angebot nach wie vor als viel zu schlecht, vor allem wenn er betrachtet, zu welchen Preisen die Stadt Weinstadt das erschlossene Bauland weiterverkaufen will. „Jetzt schwätzen wir über 680 Euro – und der Rückkaufswert wird immer noch teurer.“ Und wenn Simon Hayler sieht, dass Bauträger an anderen Stellen in Endersbach den Quadratmeter Wohnfläche schlussendlich für 4800 Euro veräußern, fragt er sich, warum dies alles auf dem Rücken der Grundstückseigentümer möglich ist. „Da werden die Leute verarscht.“

„Sie tun uns gegenüber so, als ob sie nicht verlieren würden“

Die Haylers wollen sich das alles nicht mehr bieten lassen und die Stadt verklagen, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig wird. Dies, meint Simon Hayler, könne im Juni, Juli der Fall sein. Von Seiten der Stadt habe er jüngst einen Kompromissvorschlag erhalten, den er aber nicht für umsetzbar hält. Gleichzeitig habe die Stadt ihm den Eindruck vermittelt, dass er vor Gericht schlechte Karten habe. „Sie tun uns gegenüber so, als ob sie nicht verlieren würden.“ Haylers denken indes, dass es genau andersrum ist. Für sie geht es um nichts weniger als die Zukunft ihrer Firma.