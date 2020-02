Weinstadt Halde V: Was passiert, wenn Hayler vor Gericht gewinnt?

Weinstadt-Endersbach. Im Konflikt ums künftige Wohngebiet Halde V zwischen Unternehmer Simon Hayler und der Stadt Weinstadt ist noch lange kein Ende in Sicht. In dem Rechtsstreit vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim geht der Endersbacher Gärtnerei-Besitzer nach Rücksprache mit seiner Anwältin momentan davon aus, dass es mit Glück in diesem Jahr noch zu einer mündlichen Vorverhandlung kommt. Heißt: Obwohl Hayler schon im Juni 2019 Klage eingereicht hat, zieht sich das Verfahren in die Länge. Die Stadt kann derweil weiter Fakten schaffen. „Die machen, was sie wollen“, ärgert sich Simon Hayler. Nach seiner Einschätzung sollten manche Wohnungskäufer allerdings darüber nachdenken, was passieren könnte, wenn die Stadt vor Gericht verliert – und der nächtliche Lieferverkehr zur Gärtnerei weiter erlaubt bleibt.