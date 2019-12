Weinstadt Hayler kämpft weiter gegen die Stadt

Klage gegen Stadt vorm Verwaltungsgerichtshof

Der Unternehmer hat bereits im Juni vorm baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof Klage eingereicht. Er möchte verhindern, dass er wegen des Wohngebiets die Anlieferung für seine Gärtnerei von der Straße „Metzgeräcker“ in die Rommelshauser Straße verlegen muss. Dies wäre für Hayler mit Mehrkosten verbunden. Vertreten wird der Endersbacher von der Kanzlei Menold Bezler aus Stuttgart. Diese schreibt, dass das nächtliche Zu- und Abfahrtsverbot der Stadt für die Straße „Metzgeräcker“ keinen Bestand haben kann, da der nächtliche Betrieb genehmigt sei und vorrangig Schallschutzmaßnahmen ab den heranrückenden Wohngebäuden festgelegt werden müssten. Eine Verlegung der Ein- und Ausfahrt auf die Westseite des Plangebiets an die Rommelshauser Straße komme nicht in Betracht. Dies sei mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, außerdem gebe es straßenverkehrstechnische Gründe gegen eine Ein- und Ausfahrt von der Rommelshauser Straße.

Die Kanzlei teilt in ihrem Brief an die Stadt weiter mit, dass der Pflanzzwang zur Anpflanzung von vier Bäumen und Sträuchern auf Teilflächen von Grundstücken im Eigentum von Simon Hayler entlang der Rommelshauser Straße weder sachlich noch rechtlich gerechtfertigt sei. Gleiches gelte für die private Grünfläche M1 und M2, wo gegenwärtig Mais angebaut werde. Die Fläche sei an einen Landwirt verpachtet. Dass die Stadt die Fläche M2 als Blumenwiese ausweisen will, führt laut der Kanzlei für Simon Hayler zu einer unzumutbaren Einschränkung der Nutzung seiner Gewächshäuser. Es sei davon auszugehen, dass Schädlinge von der Blumenwiese in die Gewächshäuser eindringen.