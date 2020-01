Weinstadt Intersport Blessing in Endersbach schließt

War das alles im Leben?

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat Volker Blessing laut eigenem Bekunden einiges mitmachen müssen. „Da bin ich froh, dass ich noch so rausgekommen bin.“ Eine Notfallärztin habe ihm in jener Zeit einmal Folgendes gesagt: „Keine 30 Prozent überstehen das so.“ Der 57-Jährige hat sich deshalb entschlossen, kürzerzutreten. Da die Kinder nach seiner Auskunft nicht vorhaben, das väterliche Geschäft zu übernehmen, hat Volker Blessing keine Motivation mehr gehabt, weiter durchzuhalten. Vor allem eine Frage hat er sich zuletzt immer wieder gestellt: War das alles im Leben?

1972 wird aus der Schuhmacherei ein reines Sportgeschäft

365 Tage im Jahr hat er das Geschäft im Kopf gehabt. „Es ist ein Tag mit zehn bis zwölf Stunden gewesen.“ Wochenendarbeit war normal. Vater und Mutter hatten in Winnenden einst neben der Schuhmacherei noch Fußballartikel ins Sortiment aufgenommen. Das lief so gut, dass sie 1972 die Schuhmacherei aufgaben und nur noch Sportsachen verkauften. 1992 stieg Volker Blessing ins elterliche Sportgeschäft ein, 1995 übernahm er es. In Waiblingen eröffnete er 1999 zusätzlich eine Filiale in der Fronackerstraße 16, wo heute der ADAC drin ist. Diese hatte 680 Quadratmeter, war aber auf drei Ebenen verteilt. Als er die Chance erhielt, im Endersbacher Kalkofen einen Laden zu bekommen, schlug er zu – und zog 2004 mit der Filiale von Waiblingen nach Weinstadt um.