Weinstadt.

Kenner und Liebhaber guter Weine treffen sich alljährlich am dritten Septemberwochenende in Weinstadt zu einer nächtlichen Entdeckungstour durch historische Gewölbekeller. In allen fünf Weinstädter Stadttteilen sind an zwei Abenden rund 30 Gewölbekeller - vom kleinsten Keller für 15 Personen bis hin zum größten Holzfasskeller Süddeutschlands - für die Öffentlichkeit geöffnet. Am Freitag war der Auftakt. Nicht nur sinnliche Genüsse, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit Live-Musik und Kunst-Ausstellungen erwarten die Besucher.