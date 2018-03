Weinstadt Kinderbetreuung wird teurer

Im Gegensatz zu früheren Jahren bleibt diesmal der große Aufschrei bei der Gebührenerhöhung aus – das heißt aber nicht, dass es nicht Kritik von den Elternvertretern gibt. Verena Krauer, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten, monierte in einem Schreiben an die Stadt die aus ihrer Sicht seit 2016 nicht mehr vorhandenen Mitgestaltungsmöglichkeiten bei den Gebührenerhöhungen. Zugleich erinnerte sie daran, dass die Elternschaft bei höheren Gebühren auch mehr Transparenz verlangen würde. Bei gleichen Beiträgen sollten laut dem Gesamtelternbeirat zudem gleiche Standards in den Kitas geschaffen werden. „Hier gibt es ein starkes Modernisierungsgefälle bis hin zum Modernisierungsstau bei Einrichtungen älterer Bausubstanz im Vergleich zu neuen Häusern. Zu nennen ist hier insbesondere der Hygienebereich“, heißt es in der Stellungnahme.

Zufrieden zeigten sich die Eltern über die um 250 Euro erhöhte Grenze für den Sozialtarif: Nun erhalten Familien mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 3500 Euro auf Antrag eine Ermäßigung. Im Sozial- und Kulturausschuss wurde in der öffentlichen Sitzung nicht mehr diskutiert: Einstimmig votierten alle für die neuen Gebühren. Jetzt muss das Ganze nur noch der Gemeinderat absegnen, der am Donnerstag von 19 Uhr an in der Steinscheuer tagt.