Weinstadt Konflikt mit Geocachern beigelegt

„Ich höre nichts mehr“: Günther Heissenberger, Ehrenkreisjägermeister und Jagdpächter in Weinstadt, kann nichts Negatives übers Geoaching in Weinstadt sagen. Am Anfang, sagt er, sei die Umsetzung des im Frühjahr 2017 getroffenen Kompromisses etwas holprig gewesen – aber seither gebe es von Seiten der Jäger keine Beanstandungen mehr. Umgekehrt ist auch Geocacher Gerhard Senss aus Beutelsbach zufrieden.

Er selbst hat 40 Caches versteckt, ist in der Szene vernetzt und hat 2017 für die Weinstädter Geocacher mit den Jägern unter Vermittlung der Stadt verhandelt. Er weiß, dass es früher Fälle gab, wo Jäger im Wald auf der Lauer lagen und dachten, Wild vor der Flinte zu haben. Dass Jagdpächter in solchen Momenten durch den Wind sind, findet Gerhard Senss mehr als verständlich – immerhin hätten sie beinahe einen Menschen angeschossen. „Das ist eine Belastung.“

Nachts ist der Forst für Geocacher tabu

Deshalb sind Caches, die nur nachts mit fluoreszierenden Markierungen zu finden sind, seit der getroffenen Vereinbarung nicht mehr erlaubt. Ebenfalls sind bestimmte Bereiche des Waldes komplett tabu, außerdem dürfen sich die Verstecke nur innerhalb eines drei Meter breiten Streifens links und rechts eines Wegs befinden. Dass sich daran auch alle halten, ist Aufgabe der Geocaching-Gemeinde.

Allein 3334 Caches finden sich im Umkreis von 16 Kilometern ums Zuhause von Gerhard Senss. Natürlich gibt es Reviewer, die für ganz Baden-Württemberg über die Zulassung eines beantragten Caches entscheiden – aber ob dann vor Ort auch alles eingehalten wird, kann diese Person nicht überprüfen. Schließlich arbeiten Reviewer ehrenamtlich, pro Bundesland gibt es laut Gerhard Senss etwa drei bis vier. Wenn der Beutelsbacher bei seinen eigenen Caches Nachrichten geschickt bekommt, dass etwas nicht stimmt, kümmert er sich laut eigenem Bekunden so schnell wie möglich.

Probleme sieht Gerhard Senss mittlerweile eher innerhalb der Szene selbst. So gebe es Leute, die alles sehr verbissen sehen würden. „Das ist doch bloß ein Spiel“, findet der Beutelsbacher. Für Eltern sei es zudem eine gute Chance, beim Nachwuchs die Lust auf Spaziergänge zu wecken. Schlecht findet er auch, wenn Kommunen anfangen, mit Geocaching-Touren Geld zu verdienen. Gerhard Senss selbst mag am liebsten Caches, bei denen sich jemand bei Versteck und Geschichte Mühe gegeben hat. „Ich halte nicht viel davon, Plastikdosen nur in die Erde zu schmeißen."