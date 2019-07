Weinstadt Leuchtender Weinberg mit neuem Lichtkonzept

Die Zufahrtsstraße zum Schönbühl bleibt – als Hauptzugang zum und vom Festgelände – zwischen der Kreuzung Nordhaldenstraße und Weißer Weg auch für Anlieger von 17.30 bis 1.30 Uhr komplett gesperrt. Eine Durchfahrt ist zu diesen Zeiten unter keinen Umständen möglich. Wegen der Sperrungen sind die Bushaltestellen Ulrichstraße und Rathaus gesperrt. Eine Ersatzhaltestelle in der Stuttgarter Straße vor der Firma Dobler wird eingerichtet.

VVS und Busshuttle sind inklusive

Tickets, die bei Vorverkaufsstellen von Easyticket oder im Internet unter www.easyticket.de zum Gesamtpreis von 9,25 Euro (inklusive aller Vorverkaufsgebühren) erworben werden können, beinhalten die An- und Rückfahrt mit Bussen, Stadtbahnen und S- Bahnen in der gesamten Region Stuttgart. Das Festgelände ist von der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach fußläufig erreichbar. Ebenso ist im Ticketpreis der örtliche Bus-shuttle zwischen Festgelände und den ausgewiesenen Veranstaltungsparkplätzen enthalten. Tickets im örtlichen Weinstädter Vorverkauf kosten acht Euro, hier ist jedoch nur der örtliche Busshuttle inbegriffen. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro. Junge Besucher bis zwölf Jahren kommen kostenlos aufs Festgelände. Ein entsprechender Altersnachweis ist bei den Zugangskontrollen vorzulegen.

Ein besonderes Schmankerl haben die Stadtwerke Weinstadt im Angebot: Kunden der Strom- oder Gasversorgung erhalten jeweils zwei Tickets zum Gesamtpreis von zehn Euro. Das entspricht einem Rabatt von drei Euro je Karte, bezogen auf den örtlichen Vorverkaufspreis. Der Rabatt kann bei allen Weinstädter Vorverkaufsstellen unter Vorlage eines schriftlichen Nachweises (etwa Vertragsbestätigung) über den Strom-/Gasbezug bei den Stadtwerken, woraus die Kundennummer ersichtlich ist, eingelöst werden.