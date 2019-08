Weinstadt Minimalismus: Mit wenig Besitz glücklich werden

Der 70-Jährige selbst hat keine eigene Wohnung. Zurzeit lebt er im Zuhause einer Altenpflegerin, die gerade auf dem Jakobsweg unterwegs ist. Im Winter hält er sich gerne in Hostels in Südportugal auf, wo er laut eigenen Angaben mit seinen monatlichen 470 Euro Rente gut zurechtkommt. Zuvor habe er oft in Wohngemeinschaften gelebt, wo sein Bett allein aus einer Hängematte bestand. An einem festen Ort hält es der Buchautor ohnehin nicht lange aus: Nach drei, vier Monaten, sagt er, wolle er wieder etwas Neues erleben. „Ich sage immer, ich habe noch 30 Jahre vor mir. Ich würde gerne meine Mutter toppen.“

Bauindustrie wird beim Thema CO2-Sparen vergessen

Wenn Joachim Klöckner seinen eigenen ökologischen Fußabdruck betrachtet, dann findet er, dass er sich durchaus ab und an eine Flugreise gönnen darf. Ihn stört zudem, dass viele beim Thema CO2-Sparen nur auf Fluggäste, Autofahrer und Fleischesser schauen. Dabei, sagt er, werde die Bauindustrie völlig vergessen. Der Spiegel berichtete erst im Juni, dass allein bei der Herstellung von Zement mehr CO2 ausgestoßen wird als durch den gesamten weltweiten Flugverkehr.

So gesehen sind Tiny-Häuser ein Beitrag zum Klimaschutz. Joachim Klöckner findet es besonders toll, wenn diese innen viel leeren Raum bieten – wodurch sich wieder Sparvorteile ergeben. „Ich brauche das Bett nicht tagsüber – das kann im Boden verschwinden.“ Schon kommt das Zuhause mit weniger Platz aus. Eine Toilette und eine Spüle können nach Joachim Klöckners Auffassung zum Beispiel in eine Art Drehtür eingebaut werden – schließlich müsse niemand ständig Geschirr spülen oder auf dem Klo sitzen. Der Wohnungsinhaber kann dann durchs Drehen der Tür zwischen der Spüle, der Toilette und eventuell auch der Dusche wechseln. Heizungen braucht Joachim Klöckner nicht. Er findet, dass sich durch simple Ideen viel Energie einsparen lässt – indem zum Beispiel im Winter einfach jeder zuhause konsequent eine Strickjacke trägt. „Es gibt so einfache Lösungen.“