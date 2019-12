Weinstadt Motorradlärm: Anwohner hoffen auf Hilfe

Der Weinstädter Ordnungsamtsleiter Peter Schmidt schließt sich dieser Sicht an. Er verwies in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag auf die durchschnittlich 1560 Fahrzeuge am Tag in der Weinstraße – und das sei im Vergleich etwa zur Beutelsbacher Ortsdurchfahrt wenig. Dann erwähnt er noch, dass die Lärmmessungen von Mai bis August Durchschnittswerte von 74 bis 80 Dezibel ergeben hätten – bei Spitzenwerten von bis zu 99 Dezibel. Schmidt hält das für nicht besonders problematisch. Das Umweltbundesamt sieht das anders. Es schreibt auf seiner Internetseite, dass Männer in lauten Wohnungen (mit einem Tages-Mittelungspegel von mehr als 65 Dezibel außerhalb der Wohnung) ein um 20 bis 30 Prozent höheres Herzinfarktrisiko haben als Männer aus ruhigeren Gebieten (Tages-Mittelungspegel bis 60 Dezibel). Lärm macht tatsächlich krank.

Am 22. Oktober prüften Fachleute der Stadt erneut mit Vertretern der Polizei und des Landratsamts die Sachlage vor Ort, diesmal aufgrund des Antrags der GOL-Fraktion. Die Kreisbehörde betonte, dass Tempo-30-Schilder innerorts und Tempo-50-Schilder außerorts suggerieren würden, dass diese Höchstgeschwindigkeiten auch in den Kurven gefahrlos gefahren werden könnten. Dies sei jedoch nicht der Fall. Zudem würden Geschwindigkeitsmessungen keine auffälligen Überschreitungen ergeben. Das Polizeipräsidium Aalen stellte fest, dass es in der Weinstraße außerorts im Kurvenbereich nur sechs Unfälle innerhalb von zehn Jahren gegeben habe – und innerorts sogar keinen einzigen, der statistisch erfasst wurde.

Stadtrat Siglinger hält Aussagen der Behörden für Unsinn

„Was da verzapft wird, das hältst du im Kopf nicht aus“, ärgerte sich GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger. Er versteht nicht, wie Landratsamt und Polizei sagen können, dass Tempo-30-Schilder Autofahrer dazu verleiten, immer mindestens 30 Kilometer pro Stunde zu fahren, egal ob ein niedrigeres Tempo sicherer wäre oder nicht. Wenn das stimme, dann müssten aus Siglingers Sicht die Tempo-30-Schilder auf der unübersichtlichen Ortsdurchfahrt von Baach sofort abmontiert werden. Denn bei den dortigen Kurven kann beim Abbiegen auch nicht die ganze Zeit Tempo 30 gehalten werden. Über die Aussagen der Behörden ärgerte sich auch sein Fraktionskollege Christof Oesterle, der selbst in der Weinstraße wohnt. Er wies zudem darauf hin, dass sehr viele Schüler auf der Weinstraße unterwegs seien – und der Gehweg dort oft nicht ausreichend breit ist.

Die GOL will die Sache jedenfalls nicht auf sich beruhen lassen. Fraktionschef Siglinger hat die Stadtverwaltung in der Sitzung des Gemeinderats aufgefordert, ihm Einsicht in die Originalakten der Polizei und des Landkreises zu geben – und OB Michael Scharmann hat ihm daraufhin zugesagt, dies zu ermöglichen. „Wir werden die Sache so nicht auf sich beruhen lassen.“