Weinstadt.

Ein Ortsunkundiger, der wohl durchs Navi zu sehr abgelenkt war, hat in Weinstadt einen Unfall verursacht. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter hatte am Freitag (1.9.) gegen 10.15 Uhr die Strümpfelbacher Straße befahren. Er übersah laut Polizei beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Jahnstraße einen VW Golf. Der 81-jährige Autofahrer konnte nicht mehr stoppen, woraufhin der VW mit dem Sprinter zusammenstieß. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 8000 Euro.