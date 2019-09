Weinstadt Neue Wohnungen und neue Kita für Endersbach

Rund 14 Millionen Euro investiert die Kreisbaugesellschaft in zwei aktuelle Bauprojekte in Endersbach. Am Irisweg entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 20 Mietwohnungen und einer fünfgruppigen Kindertagesstätte. Ein Plakat, das am Baustellenzaun befestigt ist, zeigt neben dem Gebäude, das in den Farben der Kreisbaugruppe Weiß und Blau gehalten ist, einen Spielplatz mit Spielgeräten aus Holz. Dieser soll nicht nur von den Kindern der neuen Kita genutzt werden, sondern mit den Kindern des gegenüberliegenden Kinderhauses Halde IV geteilt werden, sagt Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft, bei einem Pressegespräch.

In Weinstadt soll die Quote von Sozialwohnungen bei neuen Bauprojekten nun bei 25 Prozent liegen, sofern es sich um Geschosswohnungsbau mit mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche handelt (wir berichteten). Im sozialen Wohnungsbau sei die Stadt suboptimal aufgestellt, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann. Deshalb will die Stadt nachrüsten. Sieben der 20 Mietwohnungen im Irisweg sind Sozialwohnungen. Der Bau am Ortseingang wird nur aus geförderten Wohnungen bestehen, 21 an der Zahl.

Bäckerei im Erdgeschoss

Eine Bäckerei mit Café soll im Erdgeschoss des Hauses einziehen. Die Gespräche darüber, welcher Bäcker dort bald Brötchen backt, seien in der Endphase.