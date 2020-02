Weinstadt Notfallknopf gedrückt - keiner kommt

Mitarbeiter müssen entscheiden, welcher Fall mehr Priorität hat

Der Vorwurf, dass es keine regelmäßigen Schulungen gebe, ist laut dem DfM-Regionalleiter schlichtweg falsch. Wenn ein neuer Mitarbeiter seinen Dienst aufnimmt, wird er nach seinen Angaben im Umgang mit dem Notrufsystem geschult. Es handelt sich um eine Gegensprechanlage, bei der die Pflegefachkräfte die Möglichkeit haben, nachzufragen, was dem jeweiligen Bewohner passiert ist. Dies dient laut Frank El-Banany dazu, herauszufinden, wie dringend die Hilfe benötigt wird. Kommt kein Sprachkontakt zustande, müssen die Mitarbeiter der DfM vom Schlimmsten ausgehen – und dem Fall die höchste Prioritätsstufe beimessen. Es könnte ja dann sein, dass die Person am anderen Ende der Leitung bereits ohnmächtig ist. In solch einem Fall wird dann auch parallel ein Krankenwagen gerufen. Das Notrufsystem ist laut Regionalleiter Frank El-Banany zudem Bestandteil regelmäßiger Dienstbesprechungen – und zwar immer dann, wenn ein Problem auftrat.

Zum ersten von Hanna Maldinger geschilderten Fall von 2013, bei dem die Pflegekraft die Wohnung des Betroffenen lange nicht gefunden hat, stellt Frank El-Banany fest, dass die technische Anlage von damals schon längst durch eine neue ersetzt wurde. „Das kann so heute nicht mehr passieren.“ Beim jüngsten Fall geht der Regionalleiter davon aus, dass ein technischer Defekt vorlag und deshalb der Signalton in der Wohnung so lang ertönte. Leider komme es manchmal vor, dass das System verlange, den Vorgang drei- bis viermal zu quittieren. „Der Fall ist nicht zu erklären und ist nicht die Regel.“ Danach seien übrigens die Anlagen in allen Wohnungen des betreuten Wohnens in der Luitgardstraße vor Ort überprüft worden. Grundsätzlich besteht laut Frank El-Banany das Problem, dass Bewohner immer mal wieder das Notrufsystem bewusst abschalten oder aus Versehen den Stecker ziehen. In dem Fall muss dann immer jemand ausrücken und nach dem Rechten sehen.

Frank El-Banany kennt laut eigenem Bekunden nicht jeden Bewohner des betreuten Wohnens in Beutelsbach, allerdings hatte er mit Hanna Maldinger schon öfter Kontakt. Er kenne das Gefühl bei Betroffenen, dass bei einem Anruf subjektiv immer das Gefühl eines Notfalls vorherrsche. Aufgabe der Pflegefachkräfte sei es indes, zu priorisieren. „Wir müssen gucken: Wo ist der größte Notfall?“