Weinstadt Online-Plattform "Kwick!" muss schließen

"Die Internet-Community Kwick! ist die Nummer 1 im Ländle", so lautete unsere Schlagzeile im Dezember 2003. Das soziale Netzwerk mit Wurzeln in Schorndorf und seinerzeit Sitz in Fellbach konnte damals noch jede Woche 3 000 neue Mitglieder für sich gewinnen. 2011 verkauften die Gründer Jens Kammerer und Benjamin Roth „Kwick!“ an das amerikanische Unternehmen Kiwibox.com. Nun verabschiedet sich mit Kwick eine der letzten deutschen Social-Media-Plattformen von der Bildfläche. 2014 wurde "werkenntwen" abgeschaltet, 2016 machten die "Lokalisten" dicht, 2017 musste "StudiVZ" Insolvenz anmelden. Zu dieser Zeit hatte Kwick laut eigenen Angaben immerhin noch 1,5 Millionen registrierte Nutzer. Jetzt schließt die Community zum 31. August endgültig ihre Tore.

Die Idee zu Kwick entstand aus einem "Spaß-Portal", das der aus Urbach stammende Jens Kammerer für die SchoWo baute. Die Idee wuchs heran. Aus der SchoWo-Homepage wurde ein Internet-Magazin für die Region Stuttgart, aus dem Magazin wurde schließlich Kwick!. Die Community sollte mehr sein als nur Forum und E-Mail-Anbieter (jeder Nutzer erhielt damals eine eigene Mailadresse ...@mykwick.de). Kwick sollte auch außerhalb des Internets "erlebbar" sein. So veranstaltete Kwick! Partys in der Region, war vertreten in damals namhaften Discotheken wie dem "B 29" in Schwäbisch Gmünd (geschlossen seit 2012) oder dem Pflaumenbaum in Stuttgart (geschlossen seit 2009). In den vergangenen Jahren war es jedoch ruhiger um die Plattform geworden. Auf der Facebook-Seite der Community findet man als letzte Veranstaltung einen Flyer von Dezember 2018 zum "15. Kwick Hobby Fußballturnier" in der Soccerarena in Sindelfingen.