Weinstadt Pächter für Bahnhofskiosk in Beutelsbach gesucht

Das Problem liegt nicht an der Nachfrage. „Wir sind ständig im Gespräch und am Suchen“, sagt Neher. Das Interesse ist also da. Doch keiner der Interessenten habe bislang überzeugen können. Klar ist für die Stadtverwaltung: Um hinterher keinen Ärger zu haben, muss es von Anfang an passen. So sei auch jemand mit „null gastronomischer Erfahrung“ bei ihnen fehl am Platz, sagt der stellvertretende Liegenschaftsamtsleiter. „Das tue ich mir nicht an.“

„Für uns ist das ein Kiosk, obwohl es räumlich getrennt ist.“