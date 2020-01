Weinstadt Parken an S-Bahn-Halt: „Komplettkatastrophe“

Seit dem Diesel-Verbot Anfang 2019 habe sich die Situation nochmals verschlechtert. Davor habe man wenigstens auf Grünstreifen oder an der Straße noch einen Parkplatz finden können, so Manuela Kampa. Die Situation werde sich zuspitzen, wenn kontrolliert wird, ob nur die Fahrer mit einem VVS-Ticket dort parkten. „Das sind fast Verhältnisse wie in Stuttgart,“ so Kampa.

Dass das Dieselverbot am 1. Januar ausgeweitet wurde, dürfte die Situation an der Haltestelle Beinstein-Stetten noch verschlechtern. Der Beinsteiner, dessen Frau jeden Tag nach Stuttgart pendelt, ist überzeugt, dass das größte Problem die schlechte Planung der Stadt Weinstadt sei: Die Stadt hätte sich mit der Bahn abstimmen sollen, ob es in der Zeit der Umbauarbeiten alternative Parkplätze gibt, meint er. „Auch am Waiblinger Bahnhof gibt es jetzt noch mehr Park-Chaos als zuvor.“

Auch ein Leserbrief, der die Redaktion der Waiblinger Kreiszeitung noch vor Weihnachten erreichte, zeigt, dass es den betroffenen Pendlern reicht. „Es wurde eine neue Geldeinnahmequelle gefunden“, schreibt Nina Grande aus Waiblingen. „Man sollte doch meinen, dass hier aufgrund dieser absoluten Ausnahmesituation ein Auge zugedrückt wird, wenn auch die Grünstreifen zum Parken genutzt werden.“ Stattdessen hagle es Knöllchen. Für Nina Grande Anlass genug, jetzt wieder mit dem Auto, einem SUV Diesel, nach Stuttgart zu fahren.

Ein neues Parkhaus mit 150 zusätzlichen Plätzen

Wie berichtet, plant die Stadt am Bahnhof Stetten-Beinstein ein Parkhaus, das den jetzigen Park-and-Ride-Platz erweitern soll. Das neue Parkhaus soll 150 zusätzliche Parkplätze bieten, also insgesamt rund 360 Plätze. Durch die Baustelle fehlen an der ohnehin von Autos chronisch zugeparkten Haltestelle mindestens 40 Parkplätze, für die es bis Ende 2020 keinen Ersatz gibt.

Auf der Website der VVS wird unter der Rubrik Park & Ride die Kapazität der jeweiligen Park&Ride-Parkplätze angezeigt. Am Bahnhof Stetten-Beinstein sind das drei Gebiete, zwei südlich der Gleise und eines nördlich der Gleise: die Parkplätze an der Mercedesstraße. Dort soll es nach VVS-Angaben aktuell 178 Plätze geben, weit mehr als tatsächlich vorhanden. Immerhin gibt der Verkehrsbetrieb an, dass die Auslastung der Parkplätze zwischen 8 und 16 Uhr zwischen 100 und 104 Prozent betrage.

Betreiber der P&R-Parkplatzes ist die Deutsche Bahn

Zur Parkplatzsituation erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber dieser Zeitung, dass es zurzeit keine Gespräche zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt über Ausweichflächen gebe. Betreiber der Parkplätze sei die Deutsche Bahn. Das Parkhaus wiederum sei kein Projekt der Deutschen Bahn, sondern der Kommune.

Die Fußgängerunterführung soll bis voraussichtlich Ende 2020 an gleicher Stelle neu entstehen. Bis dahin werden Pendler wohl noch mit der Parksituation zu kämpfen haben.