Weinstadt Polizei sucht mit Phantombild nach Enkeltrick-Betrügerin

Weinstadt. Mit einem Phantombild sucht die Kriminalpolizei nach einer Enkeltrick-Betrügerin. Die Frau hat am vergangenen Dienstag (02.07.) bei einer 85-Jährigen in Weinstadt einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Sie hatte angegeben, die Enkelin der Geschädigten brauche Geld für einen Wohnungskauf. "Sowohl vom Geld als auch von der Täterin fehlt bislang jede Spur", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.