Weinstadt/Remshalden Neue Chance für Tempo 100 auf der B 29

2012 fühlte sich vor allem Remshalden von den Weinstädtern im Stich gelassen. Die Rathausverwaltung unter Führung des damaligen Oberbürgermeisters Jürgen Oswald wollte die Initiative von Remshalden zwar unterstützen – aber der Gemeinderat verweigerte sich. Vorgesehen war, dass nachts zwischen 22 und 6 Uhr die Fahrzeuge auf der B 29 von Weinstadt bis Schorndorf nur noch 100 Kilometer pro Stunde schnell sein dürfen. Während die Schorndorfer und Winterbacher Gemeinderäte interkommunale Solidarität zeigten, blitzten die Remshaldener in Weinstadt ab – und zwar vor allem bei der CDU und den Freien Wählern. Weder der Verweis auf den Lärmschutz noch auf die Umwelt oder die Nachbarschaftshilfe fanden Gehör. Wird es diesmal anders?

Wie positioniert sich Oberbürgermeister Scharmann?

Vorangetrieben wurde das Thema in Weinstadt jüngst von der Grünen Offenen Liste, kurz GOL. Fraktionschef Manfred Siglinger stellte jüngst den Antrag an die Stadtverwaltung, sich im Gemeinderat mit der Sache zu beschäftigen. Oberbürgermeister Michael Scharmann, seit 2016 im Amt, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Er war einst selbst Stadtrat der Freien-Wähler-Fraktion, bevor er OB wurde – allerdings saß er 2012 noch nicht im Weinstädter Gemeinderat und gehörte damit nicht zu jenen, die die damalige Tempo-100-Initiative ablehnten. Im Oberbürgermeister-Wahlkampf 2016 wurde Michael Scharmann bei einer Diskussionsveranstaltung des Zeitungsverlags Waiblingen gefragt, wie er zu Tempo 100 auf der B 29 steht. Dabei überraschte Michael Scharmann mit dem Bekenntnis, dass Weinstadt in der interkommunalen Zusammenarbeit über seinen Schatten springen müsse – und „Ja“ zu Tempo 100 sagen sollte.

Wer damals dachte, dass dies ein rein taktisches Manöver war, um im Wahlkampf keine lärmgeplagten Wähler zu vergraulen, der kann dem OB jetzt zumindest keinen Wortbruch vorhalten. Auf Nachfrage lässt Scharmann über seinen persönlichen Referenten Holger Niederberger mitteilen, dass für ihn beim Thema Tempo 100 auf der Bundesstraße 29 nach wie vor gelte, dass er sich einer tragfähigen, interkommunalen Lösung nicht verschließe. „Sollte auf der Grundlage einer interkommunal abgestimmten, einheitlichen Regelung auf dem gesamten Abschnitt ein Konsens erzielt werden, kann OB Scharmann eine solche Lösung mittragen, kann sie doch Vorteile für die Sicherheit sowie den Lärmschutz der anliegenden Kommunen bringen“, heißt es in der schriftlichen Antwort.