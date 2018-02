Weinstadt Remstal-Gartenschau: Vorfreude auf den Remsstrand

Bereits im März sollen die Arbeiten beginnen auf den Mühlwiesen und rund um die Mündung des Heppachs in die Rems. Endlich – das sehen alle Beteiligten so. Schließlich wird die Remstalgartenschau bereits im kommenden Jahr stattfinden. „Das Ganze wird mehr als sportlich“, sagte CDU-Mann Friedrich Dippon in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Zuvor hatte Ex-Bauamtschef und Remsstrand-Projektleiter Felix Auwärter die Planung vorgestellt. Dafür gab es zwar Lob und Beifall von allen Seiten, Dippon wollte dann angesichts der knapp kalkulierten Bauzeit aber doch wissen: „Haben wir mehr zu erwarten, als ein Erdloch mit Rollrasen?“ Auwärter erwiderte: „Die circa 30 Bäume haben garantiert grünes Laub, auch wenn sie nicht blühen.“

Die „wunderbare Flusslandschaft“ als „Vorzeigeprojekt“

Überhaupt ist der Verwaltungsmann überzeugt: „Das gibt eine wunderbare Flusslandschaft.“ Und wie viele Räte pflichtete ihm auch Armin Zimmerle (Freie Wähler) bei: „Picknicken, Entspannen, gleichzeitig Hochwasserschutz und eine Ruhezone für Fische ... ich sehe die Förderung sehr gut untergebracht – das wird ein Vorzeigeprojekt für die Gartenschau.“

Vergeben werden die Landschafts- und Gewässerbauarbeiten zur Umgestaltung der Mühlwiesen und Heppachmündung an die Fellbacher Firma Link. Dafür hat sich der Technische Ausschuss einstimmig ausgesprochen. Dem Gemeinderat wird der Beschlussvorschlag am 22. Februar vorgelegt.

Günstigstes Angebot kam aus Fellbach

Die Fellbacher hatten der Stadt das günstigste unter sechs Angeboten gemacht. Gewässerbau und Parkanlage sollen rund 887 000 Euro kosten.

Hinzu kommen die Arbeiten am Teilstück des Remstalradwegs, für die das Unternehmen rund 120 000 Euro veranschlagt. Zusammengerechnet liegen die Kosten mit etwas über einer Million Euro mehr als 100 000 Euro unter der Summe, die im Haushaltsplan vorgesehen ist. Für die Verbesserung der Gewässerökologie erhält Weinstadt eine Förderung von rund 1,1 Millionen Euro vom Regierungspräsidium, für den Radweg rechnet die Verwaltung mit einem Zuschuss von rund 100 000 Euro.

Auf dem Areal sollen neben dem Highlight „Remsstrand“ an der stark erweiterten Heppachmündung auch ein 600 bis 800 Quadratmeter großer Spielplatz, neue Bepflanzung und das Teilstück des Remstal-Radwegs entstehen, der alle Gartenschau-Kommunen verbinden soll. Neue Stellplätze entlang der Brückenstraße werden geschaffen, der Parkplatz bei der alten Remsbrücke wird zurückgebaut. Eine historische Brücke nahe dieses Übergangs wird hingegen freigelegt – quasi als Kontrast zur modernen „Stuttgarter Brücke“, die weiter östlich über den Heppach führen wird, der aus seinem Kanal „befreit“ werden soll. Ein Weg für Spaziergänger führt ebenfalls durch die Parkanlage. Der Außenbereich der Wirtschaft Portofino grenzt an das Gebiet an.

Fast zur Nebensache wird da, dass mit der Neugestaltung auch dem Hochwasserschutz genüge getan wird „Der Radweg ist unser neuer Schutzdamm“, sagte Auwärter im Ausschuss. Er liege 15 Zentimeter erhöht, bislang hätten circa fünf Zentimeter dazu gefehlt, das Hochwasser aufzuhalten.