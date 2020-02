Weinstadt-Endersbach.

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagvormittag (08.02.) an der Landhauskreuzung bei Endersbach passiert ist. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer hatte laut Polizei gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße von Strümpfelbach kommend eine rote Ampel überfahren. Sein Opel stieß mit einem Mercedes zusammen, dessen Fahrer ordungsgemäß die Kreuzung überqueren wollte. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher und ein Kind, das mit im Auto saß, blieben unverletzt.