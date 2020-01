Weinstadt "Schenken und Genießen" in Endersbach geschlossen

Die zweite Filiale in Winnenden bleibt nämlich weiterhin bestehen. Besitzerin Brigitte Rella-Soller hat sich ganz bewusst für eine Verkleinerung entschieden: „Der erste Grund war einfach, dass der Mietvertrag für Endersbach jetzt ausgelaufen ist.“ Eine Verlängerung wäre zwar möglich gewesen, jedoch gibt ihr das die Gelegenheit, sich in Zukunft ganz auf den Laden in der besonders günstigen Lage der Winnender Fußgängerzone zu konzentrieren. „Wir waren jetzt 15 Jahre in Weinstadt. Und wir wollen hier in Winnenden zukünftig gerade unser Angebot für Damenmode in großen Größen ausbauen“, sagt Brigitte Rella-Soller.

Schicke Mode in allen Größen

Fesche Damenmode in großen Größen, eine Marktlücke, in die sie große Hoffnung setzt – und das nicht ohne Grund: „Die Frauen, die Konfektionsgröße 40 und aufwärts tragen, tun sich manchmal schwer, im stationären Handel was Flottes zu finden“, so ihre Erfahrung. Wer ihre Mode einmal trägt, kommt oft auch wieder. Oder wird von Bekannten gefragt, wo das ein oder andere schicke Teil denn her sei. „Wir haben die Kleider aber auch schon in Größe 36 da. Da ist also weiterhin für jeden was dabei“.

Wie es mit ihrem alten Standort in Weinstadt weitergehen wird, weiß sie im Moment noch nicht. Einen Nachfolger zu finden, ist Aufgabe des Maklers. „Aber ich habe gesehen, dass die Anzeige vor kurzem aus dem Netz genommen wurde. Vermutlich tut sich da schon etwas“, fügt sie noch hinzu.