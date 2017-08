Weinstadt.

Aus einer offenstehenden Garage in der Tobelstsraße in Weinstadt ist am Sonntagabend (27.8.) zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr ein Motorroller der Marke Peugeot geklaut worden. Im Fahrzeug hatten die Originalschlüssel gesteckt. HInweise zum Verbleib des rot-weißen Rollers des Typs Speedfigtht, an dem die Kennzeichen WN - UH 871 angebracht waren, werden von der Polizei Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061 erbeten.