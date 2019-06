Weinstadt-Schnait Dorfladen-Räuber: Keine heiße Spur

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte im Dorfladen eine Frau bedroht und Geld gefordert. Der Mann hatte der Dame, die am Montagvormittag ehrenamtlich in dem kleinen Laden in der Silcherstraße 40 in Schnait arbeitete, ein Küchenmesser an die Kehle gehalten. Die Beute belief sich auf rund 200 Euro - mehr Geld befand sich nicht in der Kasse des kleinen Ladens.

Der Mann wurde als circa 20 Jahre alt, dunkelhäutig, groß und schlank beschrieben. Er hatte schulterlanges, lockiges Haar und trug eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 / 950-422 entgegen.