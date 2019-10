Weinstadt-Schnait Streit mit Security auf Schnaiter Kirbe vor Gericht

Er war betrunken und wollte nicht einsehen, dass er nicht mitfeiern darf: Als Timo S. am 26. August 2018 mit einem Freund die Schnaiter Halle betreten wollte, hatte er nachweislich mindestens 1,4 Promille im Blut. Die Kirbejugend hatte dort in der Nacht zum Kirbesonntag ihre traditionelle Party organisiert, dabei war wie seit Jahren üblich auch ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Als Timo S. der Zutritt verweigert wurde, folgten bald gegenseitige Beleidigungen, die keine der beiden Seiten abstreitet. Die Lage eskaliert dann vollends, als der 25-jährige Beutelsbacher ein Fallmesser zückte. Die Security-Kräfte fühlten sich bedroht, Timo S. ebenfalls. Was dann genau passierte, stellen beide Seiten in entscheidenden Details unterschiedlich dar. Fakt ist: Verletzt wurden sowohl Timo S. als auch ein Security-Mitarbeiter.

War es gefährliche Körperverletzung?

Die Waiblinger Amtsrichterin Christel Dotzauer hat deshalb mehr als ein Jahr nach dem Vorfall klären müssen, ob Timo S. mit seinem Messer tatsächlich eine gefährliche Körperverletzung begangen hat. Genau das warf ihm nämlich die Staatsanwaltschaft vor, die sich dabei vor allem auf die Aussagen des Sicherheitsdienstes stützte. Der erste Zeuge, den Christel Dotzauer in der Verhandlung am Mittwoch geladen hatte, war jener 31-jährige Security-Mann, der laut eigener Darstellung von Timo S. mit dem Messer verletzt wurde. Fakt ist laut Arztbericht, dass der 31-Jährige nach der Auseinandersetzung am kleinen Finger der rechten Hand eine blutende Wunde hatte, die wohl von einer Klinge verursacht worden sein muss. Passiert ist das Ganze allerdings nicht beim Eingangsbereich der Schnaiter Halle, sondern weiter weg.