Weinstadt Schönbühl: Einigung im Wasserstreit geplatzt

Die Zeit drängt indes: Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat als Alteigentümer das Wasser direkt von der Landeswasserversorgung bezogen. Dieser rund 100 Jahre alte Vertrag läuft am 16. August 2020 aus – und die große Frage ist nun: Wie wird danach die Wasserversorgung geregelt?

Barth betont, sich den Bedingungen der Stadt gebeugt zu haben

Barth sieht sich jedenfalls als Opfer. Erstmals Ende Mai 2019 hätten die Stadtwerke ein Vertragskonzept vorgestellt. Er selbst habe nach einigen Verhandlungsrunden seine Zustimmung erteilt – „zu den Bedingungen der Stadt, nämlich kostenlose Übertragung der benötigten Grundstücksflächen und Beschränkung der Erschließung für den Schönbühl auf den Gebäudebestand“. Ende Oktober habe die Stadt dann durch ihren Anwalt mitteilen lassen, dass der Vertrag doch nicht zustande komme. Vorher sei erst eine Neuplanung für den Schönbühl nötig. „Was und in welchem Umfang, hält die Stadtverwaltung bisher geheim und verweist auf die Planungshoheit des Gemeinderates“, schreibt Thomas Barth. Er macht für das Scheitern nicht Stadtwerke-Chef Thomas Meier verantwortlich, sondern die Verwaltungsspitze.

Die Stadt Weinstadt sieht das alles anders. Über ihren Pressesprecher Holger Niederberger haben wir eine schriftliche Antwort erhalten. Darin erklärt sie noch einmal, dass für den Bereich des Schönbühls ein Bebauungsplan existiert, der die bisherige Sondergebietsnutzung als Jugendheim festschreibt. „Eine Änderung kann ausschließlich durch den Gemeinderat der Stadt Weinstadt erfolgen“, teilt Niederberger mit. Bekanntlich geht es bei der Zukunft des Schönbühls nicht nur um die Wasserversorgung der bestehenden Wohnhäuser: Thomas Barth will auf dem Gelände des ehemaligen Jugendheims seit Jahren neue Wohnhäuser bauen, um ein gutes Geschäft zu machen. Das komplette Areal hat der Unternehmer 2014 für fünf Millionen Euro dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) abgekauft. Einen Teil davon, nämlich den Saffrichhof, hat er dann 2017 für 3,5 Millionen Euro an die Schorndorfer Firma Wertinvest veräußert, die wiederum die einzelnen Wohnungen an Privatleute verkauft hat.