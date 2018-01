Weinstadt Schönbühl für zwölf Millionen Euro angeboten

Weinstadt.

Wer das ehemalige Jugendheim Schönbühl kaufen will, hat jetzt die Gelegenheit: Eigentümer Thomas Barth bietet es für zwölf Millionen Euro bei Immobilienscout24 an. Er selbst hatte für das Areal im Jahr 2014 insgesamt fünf Millionen Euro bezahlt – wobei damals im Kaufpreis sogar noch die sechs Häuser des Saffrichhofs enthalten waren. Diese Gebäude mit ihren 25 Wohnungen hat Barth im Frühjahr 2017 an die Schorndorfer Firma Wertinvest Immobilien GmbH verkauft. Der genaue Preis ist unserer Zeitung in diesem Fall allerdings nicht bekannt.