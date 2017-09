Weinstadt Schönbühl-Plan: Stadt kritisiert Thomas Barth

„Grundsätzlich möchten wir betonen, dass es uns befremdet, dass Herr Barth über die Öffentlichkeit und die Medien versucht, seine Planungsvorstellungen für das Gelände des Schönbühls durchzusetzen, wohl wissend, dass die Planungen in der jetzigen Form baurechtlich praktisch keine Aussicht auf Erfolg haben“: Die Stellungnahme der Stadt Weinstadt ist deutlich. Seit Monaten wird hinter den Kulissen hart verhandelt. Als Eigentümer Thomas Barth im Frühjahr 2017 einen Teil des Schönbühls, nämlich die 25 Wohnungen auf dem Saffrichhof, an die Schorndorfer Firma Wertinvest Immobilien GmbH verkaufte, löste das in Weinstadt nicht gerade Jubel aus – denn dadurch wurde für die Stadt alles noch viel komplizierter. Anfang August erfuhr die Öffentlichkeit schließlich, dass die Wasserversorgung für den Schönbühl nur noch bis zum 16. August 2020 geregelt ist – und es wegen der Zeit danach Streit zwischen der Stadt und den Eigentümern gibt. Es geht, mal wieder, ums Geld. Bei der Stadtverwaltung hatte indes manch einer das Gefühl, dass Weinstadt in dem Konflikt in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht wegkommt. Und Barth wiederum beklagt sich darüber, dass er ausgebremst wird – und manches auch nicht stimmen würde, was die Stadt behauptet.

Keine Lösung beim Abwasser?

Im Artikel „Weinstadt blockiert Wohnungsbau“ vom 25. August schrieb unsere Zeitung, dass es zumindest fürs Abwasser laut der Stadt für den Schönbühl und den Saffrichhof eine Lösung geben würde, die auch Weinstadt mitträgt. Nach Rücksprache, so verkündete es die Verwaltung Ende August, sei Remshalden bereit, die Abwasserentsorgung weiterhin im Rahmen der bisherigen, mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) vereinbarten Regelung zu übernehmen. Der KVJS ist der vorherige Eigentümer des Schönbühls, dem Barth das Gelände 2014 für fünf Millionen Euro abkaufte. Barth widerspricht indes dieser Darstellung der Stadt: Auch beim Abwasser gibt es nach seiner Auskunft genauso wie beim Wasser noch keine Lösung, der er zustimmen kann. Laut dem Schönbühl-Eigentümer wolle die Stadt Weinstadt einen Abwasserkanal über private Grundstücke führen, für die aber bislang keine Dienstbarkeit vorliegen würde, also kein Nutzungsrecht. Auch wolle die Stadt eigentlich, dass der Saffrichhof über Schnait ans Kanalnetz angeschlossen werde – und zwar erst mal nur der Saffrichhof. Dies, sagt Barth, sei aus seiner Sicht nicht nötig. Investitionen in Wasserleitungen und den Kanal allein wegen des Saffrichhofs seien für ihn nicht ökonomisch. Wenn er aber auch auf dem Gelände des ehemaligen Jugendheims Schönbühl bauen dürfe, dann sei das etwas anderes.

Die Stadt will hohe Ausgaben für die Infrastruktur vermeiden

Nun ist es nicht so, dass sie bei der Stadt überhaupt kein Verständnis für Barth hat. „Dass Herr Barth als Investor eine größtmögliche Rendite aus dem Objekt erwirtschaften möchte, ist sein gutes Recht“, betont Jochen Beglau, Sprecher der Stadt Weinstadt. Gleichwohl habe Barth das Gelände im Bewusstsein gekauft, dass es sich hierbei um ein Sondergebiet für ein Jugendheim im äußerst sensiblen Außenbereich handele und die Planungen insbesondere für Wohnbebauung schwierig sein würden. Beglau verweist darauf, dass die Stadt keiner Planung zustimmen könne, die hohe infrastrukturelle Kosten nach sich zieht.

„Aussage von Herrn Barth ist nicht richtig“

Barths Vorwurf, dass die Stadt ihn dazu drängen will, in Sachen Abwasser den Saffrichhof über Schnait anzuschließen, weist der Weinstädter Pressesprecher zurück. „Die Aussage von Herrn Barth, dass die Stadt den Saffrichhof nach Schnait anschließen will, ist nicht richtig. Dies wird letztlich auch daraus ersichtlich, dass die Stadt der bestehenden Ableitung nach Remshalden zustimmt.“ Hierfür sei allerdings der Nachweis der Funktionsfähigkeit (Dichtheit) und eine Einmessung der genauen Lage des bestehenden, laut Beglau bislang schadhaften Privatkanals durch den Eigentümer erforderlich. „Ein solcher wurde bisher nicht erbracht.“

Verwunderung über manche Kritikpunkte des Investors

Gestört hat Barth in den vergangenen Monaten auch, dass ihm Professor Gerd Baldauf, der im Auftrag der Stadt Weinstadt eine Art Masterplan für den Schönbühl erstellt, keine Auskunft gegeben hat. Barth beklagte sich im Gespräch mit unserer Zeitung, dass Baldauf von der Stadt eine Art Sprechverbot auferlegt bekommen habe. Dieser Vorwurf wiederum löst bei der Stadtverwaltung Verwunderung aus. „Der Masterplan ist ein Auftrag der Stadt an Herrn Professor Baldauf. Wieso sollte Herr Baldauf aus diesem Vertragsverhältnis heraus Herrn Barth Auskunft geben?“

Kein Interesse beim Gemeinderat?

Viel versprochen hatte sich Barth zudem von einer Klausurtagung des Weinstädter Gemeinderats, die Ende Juni 2017 stattfand. Er brachte hier Professor Christoph Ehrhardt von Ernest and Young mit, einen Experten fürs Projektmanagement komplexer Bauvorhaben, und stellte seinen aktuellen Plan für das Gelände des Jugendheims vor. Barth hatte den Eindruck, dass bei der Stadt und dem Gemeinderat kein Interesse bestand. Was diesen Vorwurf angeht, will die Weinstädter Verwaltung nach wie vor öffentlich nicht zu viel sagen. „Es handelt sich bei der Klausurtagung um eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats, aus der wir grundsätzlich nicht zitieren.“

Die Quadratur des Kreises

Das, was die Stadt verlautbaren lässt, hat es trotzdem in sich: Aus ihrer Sicht lassen Barths Pläne wesentliche Eckpunkte einer belastbaren Planung außer Acht, insbesondere die Frage der verkehrlichen Anbindung an Beutelsbach, bei einer gleichzeitig wesentlich höheren Anzahl Wohneinheiten als die ursprünglich vorgesehenen 40. Auch ragt das überplante Gebiet laut Pressesprecher Beglau deutlich über das baurechtlich ohnehin schon schwierige Sondergebiet hinaus ins Landschaftsschutzgebiet. „Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass dies der Quadratur des Kreises gleichkommt. Der Investor ist in der Pflicht, der Stadt belastbare Planungen vorzulegen.“