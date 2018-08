Weinstadt Schwimmende Bühnen für die Gartenschau

„Ein gewisses Risiko muss man immer eingehen“: Oberbürgermeister Michael Scharmann weiß, dass die Stadt Weinstadt mit den schwimmenden Bühnen ein Wagnis eingeht. Klar, fest verankerte Seebühnen sind nichts Neues, aber Bühnen, die auf dem Wasser aus Modulen in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden können, gab es im Remstal noch nie. Und als ob das nicht genug wäre, sind diese in der Lage, dank eines Elektromotors jederzeit von A nach B zu fahren. Natürlich muss die Stadt auch die Sicherheit gewährleisten, aber das wird laut Scharmann alles berücksichtigt.

So soll es ein statisches Gutachten geben, eine Tüv-Zulassung und auch eine Stellungnahme des Landratsamts müssen noch abgewartet werden, schließlich braucht es eine wasserschutzrechtliche Genehmigung. Auch für den Fall, dass ein Hochwasser droht, soll ein Notfallplan erarbeitet werden, der gewährleistet, dass die schwimmenden Bühnen schnell aus der Rems geholt werden. Nach Scharmanns Angaben gibt es Firmen, die genau das leisten.

Bühnen können an drei Stellen haltmachen

An drei Stellen auf einer Strecke von rund 800 Metern können die schwimmenden Bühnen haltmachen: In der Nähe des Steinbruchs im Trappeler soll ein Tiny House ankern, also ein winziges Häuschen auf dem Wasser, bei der Fischerhütte eine Pausenstation und bei der Häckermühle auf den Mühlwiesen eine große Bühne.

Auf der Picknickdecke liegen und das Konzert auf dem Fluss anhören

Martin Häckl, der in Kooperation mit der Weinstädter Stadtverwaltung mit einer Gruppe von 26 Studenten der Uni Stuttgart an dem Projekt arbeitet, kann sich gut vorstellen, dass die Menschen im Gartenschaujahr eine Picknickdecke mitbringen und es sich auf der Wiese bequem machen, um auf der schwimmenden Bühne eine Aufführung zu genießen. Dabei ist es sogar möglich, dass zum Beispiel während eines Konzerts zu der Hauptbühne eine weitere kleine Bühne fährt, auf der ein Solist spielt.

Das Grundmodul ist übrigens knapp 16 Quadratmeter groß, es bietet also genug Platz. Was eine Bühne genau kostet, wird in den nächsten Wochen ausgerechnet. Ein Prototyp soll im November getestet werden – natürlich auf der Rems.