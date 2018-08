Weinstadt Selbstversuch: Das erste Mal Einradfahren

Weinstadt. Mit dem Bauch auf dem Sattel eine Runde drehen, rückwärts in die Pedale treten oder beim Fahren die Hände zum Rhythmus von „La Macarena“ bewegen: All das brauche ich als Anfänger im Einradfahren gar nicht erst zu versuchen. Mein oberstes Ziel bei diesem Selbstversuch im Rahmen des Weinstädter Ferienprogramms lautet: Nur nicht hinfallen.

Meine rechte Hand hält sich an der Turnhallenwand fest, meine linke an einem Turngerät, auf meinem Kopf ist mein Fahrradhelm festgeschnallt: Ich bin bereit für das Experiment Einradfahren. Trainer Jochen Bühner hat mir gezeigt, wie ich aufsteigen soll. Der linke Fuß soll zuerst aufs Pedal, nämlich dann, wenn es fast auf Bodenhöhe ist, dann folgt der rechte Fuß. Während Profi Bühner ganz elegant dahinfährt und es gar nicht nötig hat, sich irgendwo abzustützen, bin ich auf jeden Halt angewiesen. Ich komme vorwärts, aber ziemlich langsam und wackelig. Als ich zu der Stelle komme, wo das Turngerät zu Ende ist, fahre ich noch kurz um die Kurve – doch ohne den Halt durch die Wand ist meine Fahrt auch schon zu Ende. Ich bin zwar nicht auf den Po gefallen, aber doch froh, noch heil auf zwei Beinen zu stehen. Schon nach einer Fahrt habe ich kapiert: Ohne Abstützen geht an diesem Tag gar nichts.

Trainer Jochen Bühner lässt Anfänger sowieso erst mal 100 bis 150 Runden ums Turngerät herumfahren, bis er sie freihändig radeln lässt. Drei Tage hat er beim Sommerferienprogramm der Stadt Weinstadt in der Großen Sporthalle am Bildungszentrum einen Kurs angeboten, bei dem rund zehn Mädchen mitgemacht haben. Schon seit rund zehn Jahren ist Bühner nach eigenen Angaben dabei, er bietet Kurse im Kreis Göppingen sowie im Remstal an. Seit etwa 20 Jahren zeigt er, wie Einradfahren funktioniert – und alles fing mit einem Unfall an. „Ich hatte eine Knieverletzung“, sagt der Göppinger, der schon seit langem für den Kinder- und Jugendzirkus Maroni arbeitet. Das Einradfahren habe er damals genutzt, um sein Knie zu stabilisieren. Die Kinder, die zu Jochen Bühners Kursen kommen, waren meist schon öfter bei ihm, auch diesmal sind nur zwei Neulinge dabei. Na ja, streng genommen drei, wenn ich mich dazuzähle.

Wer immer vor und zurückfährt, trainiert damit sein Gleichgewicht

Ich bin eigentlich ein durchschnittlich guter Radfahrer, aber eben nur auf zwei Rädern. Auf einem Rad unterwegs zu sein ist etwas ganz anderes. Da fehlt mir plötzlich jedwede Sicherheit. Wahrscheinlich ist das auch so, wenn ich versuchen würde, als Erwachsener das normale Radfahren zu lernen. Aller Anfang ist schwer. Ich beobachte die Schülerinnen von Jochen Bühner, die alle schon wesentlich mehr schaffen. Viele von ihnen fahren zum Beispiel mit ihrem Trainer im Kreis und machen mit ihren Händen noch die komplette Choreografie des 90er-Jahre-Hits „La Macarena“ nach. Oder sie bewegen ihr Gefährt einfach immer wieder vor und zurück, was laut Jochen Bühner sehr wichtig ist, um wirklich gut zu werden. „Wenn man das Gleichgewicht trainiert, kann man viele andere Übungen auch.“

Nicht alle Kinder tragen einen Helm. In der Halle, sagt Jochen Bühner, sei der Helm für ihn kein Muss, draußen allerdings schon. Ich trage ihn drinnen trotzdem, sicher ist sicher. Je öfter ich mich mit meinem Einrad um das Turngerät bewege, desto mehr merke ich, wie wachsam ich bei all dem sein muss, was ich tue. Was bei Jochen Bühner und den Kindern so leicht aussieht, fällt mir schwer. Ich merke schnell: Ein paarmal ausprobieren reicht mir.

Die Mädchen indes genießen das, was mich plagt. Sie fahren mit Jochen Bühner sogar eine Polonaise, mit der er nach eigener Erfahrung seine Anfänger motiviert, trotz Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht durchzuhalten. „Die können kaum auf dem Einrad sitzen, da haben die schon das Ziel: Oh, da will ich mitfahren.“