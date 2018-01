Weinstadt So werden Sie zum Gedächtniskünstler

Mentale Briefkästen sind Punkte, an denen Informationen abgelegt werden. Zehn davon können allein am Körper angebracht werden: die Eins an den Zehen, dann folgen die Knie, Oberschenkel, Hinterbacken, Hüfte, Brust, Schultern, Kehle, Stirn und Haare. Mit diesen Stellen werden der Reihe nach Vorstellungen der Dinge verbunden, die sich einprägen sollen. Je übertriebener, absurder, schmerzlicher, lustiger, gruseliger oder auch erotischer die Bilder, desto besser bleiben sie im Gedächtnis haften.

Ein Einkaufszettel sähe dann vielleicht so aus: „Auf die Zehen ist mir ein Hammer gefallen, an dem ein Apfel wächst; am Knie habe ich ein Euter, aus dem immer um zwölf Uhr mittags Apfelsaft spritzt; meine Oberschenkel schrubbt ein Gartenzwerg im Tütü mit einem Küchenschwamm“, und so weiter. Wenn die Bilder noch mit Bewegungen oder Geräuschen verbunden werden, prägen sie sich noch besser ein.

Vorstellungen "merk-würdig" machen

Das ist die erste Übung, die Markus Hofmann Oberstuflern des Remstal-Gymnasiums am Montag gezeigt hat: Vorstellungen „merk-würdig“ zu machen, besonders und einprägsam. „Ich möchte euch die besten Techniken der Gedächtnisweltmeister zeigen“, kündigte er an – und überraschte die Schüler mit fantasievollen Merkhilfen.

Eingeladen wurde der Gedächtnistrainer vom Elternbeirat der Schule. Einen „Gedächtnistag“ organisierten die Räte: Vormittags hat Hofmann Schülern Lerntechniken gezeigt; am Abend konnten Erwachsene ihn in der Jahnhalle erleben. Dem einen oder anderen ist der 42-Jährige von der ZDF-Sendung „Wetten, dass“ bekannt. 2005 trat er dort als Trainer einer Elfjährigen auf. Die Wette: Nach vier Stunden Üben würde das Mädchen einhundert schottische Clans am Muster ihrer Kilts erkennen. Sie gewann.

Jeder kann sein Gedächtnis so schnell und intensiv schulen wie das junge Mädchen, daran lässt der 42-Jährige keinen Zweifel. Alles, was es braucht, sind einhundert mentale Briefkästen. Die ersten zehn am Körper; die nächsten zehn zum Beispiel im Bade-, Schlaf- oder Arbeitszimmer, im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit. Wer diese Orte im Geiste im Uhrzeigersinn oder geradeaus abgehen kann, kann sie mit verschiedenen Stichworten verknüpfen.

Im Tornetz hängen Nixen

In der Sporthalle zum Beispiel lässt er US-Präsidenten ab Eisenhower aufzählen. Bild Nummer eins: mit einem Eisen auf eine Tafel zu hauen (Eisenhower). Bild vier: Im Tornetz hängen Nixen (Nixon). Bild sieben: Im Geräteraum regnet es. (Reagan). Und so weiter.

Auch Jahreszahlen oder Telefonnummern können mit Bildern im Kopf bleiben. Zuerst werden diese in Zweier-Paare aufgeteilt und den Räumen zugeordnet. Nehmen wir zum Beispiel den 4. November 2008: den Tag, an dem Barack Obama zum ersten afroamerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Für 04 (also vier) stünden dann am Körper beispielsweise die „vier Buchstaben“, aka der Hintern. Ort 11 wäre die Tafel in der Sporthalle, 20 das Rednerpult in der Sporthalle. 08 ´läge am Körper: die Kehle.

Mit Worten spielen und Geschichten erfinden

Um diese mentalen Briefkästen wird nun eine Geschichte gesponnen: zum Beispiel eine von Obama, dem die Hose vom Hintern rutscht, als er einen Hamster auf die Tafel malt. Peinlich berührt rafft er seine Hosen und versteckt sich hinterm Rednerpult, während es ihm vor Schreck die Kehle zuschnürt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Hauptsache, die Glieder der Geschichte greifen so gut ineinander, dass einzelne nicht unbemerkt unter den Tisch fallen können.

Alle Räume und Orte können mehrfach belegt werden. Allerdings: Damit die Informationen ins Langzeitgedächtnis übergehen, müssen sie wiederholt werden. Erst nach vierzig Minuten; dann nach einem Tag; dann über die nächsten zwei, drei Tage hinweg; noch einmal nach einem Monat; und schließlich nach einem halben Jahr. Grund genug, sich eine Geschichte auszudenken, die noch lange unterhält. Hofmann hat das geschafft: Die Schüler hören ihm zu, lachen, machen mit – und vielleicht werden manche vor der nächsten Prüfung nicht Panik schieben, sondern Geschichten spinnen.