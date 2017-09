Weinstadt.

Ein 19-jähriger Smart-Fahrer hat in Weinstadt einen Unfall verursacht, weil die Sonne ihn geblendet hatte. Der junge Mann war am Freitag (15.9.) gegen 8 Uhr von einem Grundstück auf die Happenhalde eingebogen. Wegen der Sonne übersah er laut Polizei einen Traktor mit Anhänger. Bei der Karambolage entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von circa 7000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.